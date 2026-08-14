Flamengo acerta saída de destaque da base para o Benfica

O Flamengo chegou a um acordo para saída de mais um jogador das categorias de base. O atacante Alan Santos, de 19 anos, vai vestir a camisa do Benfica, de Portugal. O clube rubro-negro não recebeu nenhum valor, mas ainda é dono de 50% dos direitos econômicos do jovem de olho em uma venda futura. A informação inicial foi do canal Flazoeiro.

Destaque do Flamengo na Libertadores Sub-20, Alan Santos marcou três gols no vice-campeonato. O jovem participou da intertemporada rubro-negra em Portugal durante a pausa da Copa. Além disso, foi relacionado por Leonardo Jardim no time principal e soma três jogos no Carioca nesta temporada.

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A diretoria do Flamengo tenta negociar jovens sem perspectiva de aproveitamento. A intertemporada serviu justamente como vitrine para esses garotos da base. Além disso, o foco agora é buscar atletas mais prontos de outras equipes para a reta final do sub-20.

Alan Santos chegaria ao Benfica para reforçar a equipe B do clube de Lisboa. A ideia dos portugueses é cuidar da evolução do atacante para que ele consiga experiência e comece a receber oportunidades no time principal no futuro.

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