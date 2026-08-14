Manchester United x Milan: onde assistir, escalações e mais

Na reta final da preparação para o início do próximo ciclo, Manchester United e Milan se enfrentam neste sábado (15), às 11h45 (de Brasília), em Varsóvia, na Polônia, em amistoso de pré-temporada. Assim, o confronto será o último compromisso dos gigantes da Inglaterra e Itália antes do pontapé da temporada 2026/27.

O Manchester United estreia na temporada 2026/27 no próximo sábado (22), às 8h30 (de Brasília), diante do Hull City, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Na temporada passada, os Red Devils ficaram em terceiro lugar e, portanto, chegam sob forte expectativa. Já o Milan, por sua vez, joga no domingo (23), às 15h45, contra o Torino, também como visitante, pelo Campeonato Italiano.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal SportyNet (YouTube) e UOL Play (streaming).

Como chega o Manchester United

Após terminar em terceiro lugar no Campeonato Inglês na última temporada, o Manchester United iniciou a nova etapa em um grande momento. Contudo, fez investimentos modestos, mesmo com a disputa da Liga dos Campeões pela frente. O principal reforço foi o volante brasileiro Andrey Santos, que estava no Chelsea e chega para ocupar o lugar de Casemiro.

Durante a pré-temporada, o técnico Michael Carrick tem aproveitado para fazer testes. Nos cinco amistosos de preparação realizados até o momento, o Manchester United soma três vitórias, um empate e uma derrota, com 12 gols marcados e apenas três sofridos. No último compromisso, empatou com o Leeds United por 1 a 1, mas venceu nos pênaltis por 5 a 4.

Como chega o Milan

Após decepcionar na última temporada e ficar fora da Liga dos Campeões, o Milan viverá uma temporada de reconstrução em 2026/27. Mesmo assim, renovou com medalhões como o meio-campista croata Luka Modric. Por outro lado, fez investimentos altos, como a contratação do atacante Gonçalo Ramos, que estava no PSG, da França.

Durante a pré-temporada, o técnico Rubén Amorim tem aproveitado para fazer testes e se adaptar ao elenco. O treinador português, que estava livre no mercado desde a demissão no Manchester United, ainda tenta conquistar a confiança. Porém, ainda não conseguiu na pré-temporada. Afinal, até agora foram cinco jogos, uma vitória, dois empates e duas derrotas.

MANCHESTER UNITED X MILAN

Amistoso

Data e horário: 15/08/2026, às 11h45 (de Brasília)

Local: Tarczynski Arena, em Varsóvia, na Polônia

MANCHESTER UNITED: Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven e Luke Shaw; Mason Mount e Andrey Santos; Amad Diallo, Lacey e Dorgu; Mbeumo. Técnico: Michael Carrick

MILAN: Torriani; Terracciano, De Winter e Pavlovic; Chukwueze, Luka Modric, Comotto e Estupinan; Rafael Leão e Loftus-Cheek; Camarda. Técnico: Rubén Amorim

Onde assistir: SportyNet (YouTube) e UOL Play (streaming)

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