Loide Augusto volta de empréstimo, mas não deve seguir no Vasco

O atacante Loide Augusto já retornou ao Vasco após empréstimo ao Caykur Rizespor, da Turquia. O jogador treinou na manhã desta sexta-feira no CT Moacyr Barbosa, mas não faz mais parte dos planos do clube e, por isso, realizou a sessão de treinamento separado do restante do elenco. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

Loide Augusto chegou a receber algumas oportunidades na equipe em 2025, ainda sob somando de Fernando Diniz. Porém, não correspondeu e, após nenhuma participação em gol em 18 partidas, foi negociado por empréstimo.

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Pelo Caykur Rizespor, Loide marcou quatro gols e quatro assistências em 25 jogos. No entanto, o clube turco não se interessou em exercer a opção de compra e o angolano retornou ao Vasco. Seu contrato atual é válido até o fim de 2027.

Além disso, com as chegadas de Colidio e Sosa, o clube ultrapassou o limite de estrangeiros e agora pode relacionar de nove a 11 atletas por partida. Diante disso, a diretoria pode vender ou emprestar nomes em baixa, como Loide.

Episódio que repercutiu

O momento mais lembrado de sua passagem foi um episódio polêmico durante a partida contra o Operário, pela Copa do Brasil, em maio de 2025. Na ocasião, após um chute defendido pelo goleiro adversário, o jogador ignorou instruções do técnico Fernando Diniz e levou a mão ao ouvido, gesto interpretado como uma provocação ao treinador e à torcida. A atitude gerou repercussão negativa, sendo vista como um ato de desrespeito.

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