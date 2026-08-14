Fluminense x América-MG (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Com objetivos diferentes, Fluminense e América-MG se enfrentam neste sábado (15), às 15h (de Brasília), no Luso-Brasileiro, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. Afinal, de um lado as Guerreiras do Fluzão lutam por uma vaga no mata-mata, enquanto as Spartanas tentam fugir de perto da zona de rebaixamento e se manter na elite do futebol brasileiro.

Restam duas rodadas da fase classificatória do Brasileirão Feminino. O regulamento, aliás, prevê que os oito primeiros avançam às quartas de final e disputam o título em um torneio de mata-mata. No entanto, os dois piores são rebaixados para a Série A2. No momento, o Fluminense está a dois pontos do G8, enquanto o América-MG tem a mesma pontuação do penúltimo colocado.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Canal UOL , no canal do YouTube do UOL Esporte e na plataforma UOL Play

Como chega o Fluminense

Embaladas pelas vitórias sobre Bragantino e Botafogo, o Fluminense vive uma crescente na reta final e busca a vaga no mata-mata do Brasileirão Feminino. Dessa forma, as Guerreiras do Fluzão buscam confirmar o favoritismo diante do América-MG, que luta contra o rebaixamento, para chegar na última rodada com chances de classificação.

Como chega o América-MG

Na luta contra o rebaixamento, o América-MG tem pela frente dois confrontos contra times que brigam por vaga no mata-mata. Assim, as Spartanas vão precisar superar muitos obstáculos para evitar a queda para a Série A2, já que Vitória e Botafogo ainda possuem chance de permanência na elite do futebol feminino.

FLUMINENSE X AMÉRICA-MG

Brasileirão Feminino – 16ª rodada

Data e horário: 15/08/2026, às 15h (de Brasília)

Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Kemmeli; Keké, Cotrim, Nath Rodrigues e Sorriso; Anny, Driely, Louvain e Sochor; Raquel e Kaline. Técnico: Saulo Silva

AMÉRICA-MG: Sandy; Lorranny, Maiara, Mimi e Nascimento; Gisely, Ana Clara (ou Kaylane), Lais e Lana; Ana Júlia e Clarinha. Técnico: Jorge Victor

Árbitro: Cassia Franca De Souza (DF)

Assistentes: Juliana Martins Gomes (RJ) e Barbara Maia Fraga (RJ)

Onde assistir: Canal UOL , no canal do YouTube do UOL Esporte e na plataforma UOL Play

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