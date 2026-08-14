Sport vence mais uma na Série B e entra na zona de acesso para a elite

O Sport fez valer o fator casa e venceu o Londrina por 2 a 1, na noite desta sexta-feira, 14/8, pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogo foi na Ilha do Retiro e teve um jogador com atuação muito destacada: Diego Hernández. O uruguaio fez dois belos gols para o Sport. O Londrina marcou com João Vitor. Foi o seu primeiro gol pelo time paranaense.

O Sport chegou aos 35 pontos. Assim, subiu provisoriamente para o quinto lugar. Tem os mesmos 35 pontos de Fortaleza e Operário-PR (3º e 4º), mas com um jogo a mais. Ou seja: hoje estaria nos playoffs do acesso (3º a 6º). E três pontos atrás do atual vice-líder, Juventude. Mas o Londrina, com 20 pontos, está na 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento. É sua quarta derrota seguida.

Como foi a vitória do Sport

Aos 11 minutos, Diego Hernández, que já tinha perdido uma chance, lançou Felipinho e apareceu na área para finalizar com categoria, no ângulo, e abrir o placar para o Sport. Mas o Londrina conseguiu arrancar o empate aos 25 minutos. Um cruzamento da direita encontrou João Vitor bem colocado. Ele ganhou da marcação pelo alto e, de cabeça, colocou 1 a 1 no placar, marcando seu primeiro gol com a camisa do Londrina.

Pouco depois, o Sport perdeu seu principal jogador, Barletta. O herói da vitória na rodada passada sobre o Vila Nova saiu machucado. Contudo, Diego Hernández estava inspirado. Aos 46 minutos, ele iniciou a jogada, agora pela direita, e trocou passes com Cleison. Dentro da área, bateu para fazer um belo gol e recolocar o Sport na frente.

No segundo tempo, o Sport quase ampliou aos seis minutos, quando o árbitro marcou um pênalti a favor do time da casa. Marlon Douglas desviou uma bola, que bateu no ombro e depois no braço do zagueiro Yago Lincoln. O técnico londrinense, Rogério Micale, reclamou muito da marcação e foi expulso. O curioso o juiz foi até o VAR e anulou a marcação.

Depois dos 15 minutos, o jogo perdeu um pouco em intensidade, mas sem o Londrina conseguir sucesso ofensivo. O Sport era mais perigoso e sempre esteve mais perto de ampliar o placar do que de sofrer o empate, para alegria da torcida, que compareceu em bom número na Ilha do Retiro (afinal, foram quase 19 mil).

Na próxima rodada, na quarta-feira, 19, o Sport visita o Avaí. Já o Londrina recebe o Atlético-GO, no Estádio do Café, nesta terça-feira, 18.

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