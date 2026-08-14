Rosario Central acusa torcida do Corinthians de racismo e provocação

O Rosario Central acusou, nesta sexta-feira (14/8), a torcida do Corinthians de “atos racistas, discriminatórios e provocativos” no jogo de ida das oitavas da Libertadores. O clube argentino também contestou o depoimento do goleiro Hugo Souza, que relatou insultos racistas na partida.

“Ontem pela noite, na partida contra o Corinthians disputada no nosso estádio Gigante de Arroyito pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, torcedores da equipe visitante protagonizaram atos que, em nossa visão, foram racistas, discriminatórios e provocativos em relação aos jogadores do Central e aos nossos torcedores — incidentes ocorridos tanto durante a partida quanto após o seu término”, escreveu antes de complementar.

“A esse respeito, é preciso mencionar a exibição reiterada de cédulas da moeda nacional, o que constitui um claro insulto e escárnio ao nosso país; isso foi agravado pela exibição de uma camisa da Espanha, em mais um ato de provocação à nossa torcida”, completou.

Em seguida, o Central informou que enviará à Conmebol vídeos da conduta dos torcedores corintianos para cobrar providências da entidade. Além disso, ainda contesta a denúncia de racismo que o goleiro Hugo Souza apresentou no segundo tempo.

O clube argentino, por fim, também afirmou que entende a gravidade das acusações. O Central garantiu postura “implacável” contra os próprios sócios se alguém comprovar o racismo contra Hugo Souza. A diretoria promete aplicar severas punições aos envolvidos.

Em meio à situação extracampo, Corinthians e Rosario Central voltam a se enfrentar na quinta-feira. O jogo também será às 21h30, na Neo Química Arena, para definir quem avança às quartas de final da Libertadores.

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