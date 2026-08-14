Vasco vê Brian Rodríguez distante e mira Arthur Chaves para a zaga

Mesmo após oficializar a contratação de Facundo Colidio, o Vasco continua ativo no mercado da bola em busca de mais peças ofensivas. A diretoria cruz-maltina abriu negociações pelo atacante uruguaio Brian Rodríguez, atualmente no América do México. Contudo, as conversas travaram nos últimos dias em função dos valores elevados exigidos pela equipe mexicana para liberar o atleta de forma definitiva.

O Gigante da Colina chegou a subir a proposta oficial para 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52,3 milhões). Apesar do esforço financeiro, o clube mexicano só aceita abrir tratativas a partir de 14 milhões de dólares (aproximadamente R$ 73,3 milhões). Por causa desse distanciamento nas cifras, a diretoria vascaína já mapeia alternativas no mercado sul-americano, repetindo o modelo utilizado nas chegadas recentes de Colidio e do volante Sosa.

Arthur Chaves entra no radar do Vasco

Além de monitorar o ataque, a cúpula vascaína busca reforçar o sistema defensivo para a sequência da temporada. O zagueiro brasileiro Arthur Chaves, do Hoffenheim, da Alemanha, surgiu como um dos nomes avaliados para desembarcar em São Januário. O atleta agrada ao departamento de futebol pela juventude e pela capacidade de imposição física no setor recuado.

Para negociar o defensor, o clube alemão fixou o valor de venda em 7 milhões de euros (em torno de R$ 42 milhões). No entanto, o Vasco precisará enfrentar a forte concorrência nacional pelo zagueiro. Clubes como São Paulo e Atlético-MG também procuraram o estafe do jogador nas últimas semanas e preparam investidas para viabilizar a contratação.

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