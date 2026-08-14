Cruzeiro tem desfalque no ataque e retornos para encarar o Corinthians

O Cruzeiro visita o Corinthians neste domingo (16), às 19h30, na Neo Química Arena, em duelo direto válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para montar a equipe titular, o técnico Artur Jorge precisará administrar desfalques e novidades na lista de relacionados. O atacante Kaique Kenji cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe mineira na capital paulista. Por causa dessa ausência, a tendência é que Wesley continue na formação inicial para manter o ritmo de jogo.

Por outro lado, a comissão técnica portuguesa recebe dois reforços de peso para o confronto em São Paulo. O lateral Fagner e o volante Lucas Romero cumpriram suspensão na Copa Libertadores e retornam normalmente ao time celeste. Enquanto isso, o meio-campista Matheus Henrique deve atuar como titular no Brasileirão, já que recebeu o terceiro cartão amarelo no torneio continental e não poderá enfrentar o Flamengo na partida de volta das oitavas de final.

Planejamento físico e possível estreia no Cruzeiro

Apesar da relevância da partida no cenário nacional, o Cruzeiro deve rodar peças pontuais do elenco. A comissão técnica estuda poupar alguns titulares para preservar o condicionamento físico do grupo antes da decisão contra os cariocas no Maracanã. Dessa forma, o atacante uruguaio Lucho Rodríguez aparece como uma das principais atrações entre os suplentes e pode realizar sua estreia com a camisa celeste após concluir o cronograma de recondicionamento.

O confronto na Neo Química Arena ganha contornos decisivos na disputa pelas primeiras posições da tabela. A Raposa ocupa a 5ª colocação do torneio nacional, somando 33 pontos até o momento. Logo atrás, o Timão aparece no 7º lugar, com 32 pontos conquistados. Uma vitória fora de casa garante a permanência dos mineiros na cola do G-4 e mantém a equipe em vantagem direta sobre o adversário alvinegro.

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