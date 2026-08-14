Rio Ave x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Rio Ave e Porto fazem confronto neste sábado (15/8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Vila do Conde, pela segunda rodada do Campeonato Português. Os Dragões buscam a segunda vitória consecutiva na competição, enquanto os rioavistas querem o primeiro triunfo.

Em 74 jogos entre as duas equipes, o Porto tem 55 vitórias, contra apenas três do Rio Ave. Houve 16 empates. Em Vila do Conde, foram 35 partidas, com 23 vitórias dos Dragões, 10 empates e dois triunfos dos donos da casa.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN+.

Como chega o Rio Ave

Do outro lado, o Rio Ave estreou na temporada com derrota por 1 a 0 para o Gil Vicente. O adversário definiu o jogo em uma cobrança de pênalti nos minutos finais. Para o duelo contra o Porto, o técnico Sotiris Sylaidopoulos não terá o zagueiro Andreas Ntoi, que cumpri suspensão após expulsão. Diogo Nascimento deve seguir no time titular no meio-campo. Já o volante brasileiro Ryan Guilherme sentiu uma lesão na estreia e virou dúvida para o confronto.

Como chega o Porto

O Porto vem de vitória em casa sobre o Alverca por 2 a 0. O time marcou os dois gols em cobranças de pênalti, ainda no primeiro tempo, e administrou o resultado até o fim. André Silva marcou um dos gols, mas torceu o tornozelo direito. O atacante, assim, virou dúvida para o jogo em Vila do Conde. Além dele, Alan Varela levou uma pancada e preocupa o técnico Farioli. O departamento médico segue cheio. Alberto Costa, Oskar Pietuszewski, Cláudio Ramos, Vasco Sousa e Samu continuam em tratamento.

RIO AVE x PORTO

Campeonato Português – 2ª rodada

Data-Hora: 15/8/2026 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde

RIO AVE: Van der Gouw; Liavas, Petrasso, Gustavo Mancha, Nelson Abbey; Diogo Nascimento, Nikitscher, Ryan Guilherme; Galčík, Blesa, Diogo Bezerra. Técnico: Sotiris Silaidopoulos.

PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga; William Gomes, Deniz Gül, Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Árbitro: Miguel Fonseca

Assistentes: João Martins e André Costa

VAR: Cláudia Ribeiro

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