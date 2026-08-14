Globo atinge 121 milhões de pessoas com o Brasileirão

As transmissões das primeiras 22 rodadas do Campeonato Brasileiro renderam marcas expressivas para o Grupo Globo. Ao somar as exibições na TV aberta, no SporTV, no Premiere e no Ge TV, a emissora alcançou 121,8 milhões de pessoas em todo o país. Além disso, cerca de 91% de todo o público que consumiu conteúdos do torneio nacional passou pelos veículos da emissora, sendo 41% de maneira totalmente exclusiva.

Na disputa direta pela preferência do público, a TV Globo registrou alcance 91% superior ao principal concorrente da televisão aberta no acumulado do campeonato. Da mesma forma, a vantagem sobre as plataformas de streaming gratuito e pago chegou a 724% e 541%, respectivamente. Inclusive, as 22 partidas com os maiores índices de audiência do futebol brasileiro nesta temporada pertenceram à grade da emissora carioca.

Domínio na TV por assinatura

No segmento fechado, os canais SporTV e Premiere mantiveram a liderança em 89% das faixas horárias durante as partidas do torneio. Mesmo exigindo assinatura específica, o Premiere alcançou números 166% maiores do que a concorrência no streaming gratuito. Paralelamente, o Ge TV também ampliou sua presença digital na última rodada e registrou alcance 180% superior aos rivais virtuais.

A 23ª rodada da competição agita o final de semana com dez confrontos programados até a próxima segunda-feira (17). No sábado (15), o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã, enquanto o Athletico-PR encara o Bragantino na Arena da Baixada e o São Paulo mede forças com o Coritiba no Morumbis. No domingo (16), a rodada conta com clássicos como Vasco e Santos em São Januário, Atlético-MG contra Grêmio na Arena MRV e Corinthians diante do Cruzeiro na Neo Química Arena. Por fim, o Internacional fecha a série de jogos na segunda-feira contra o Remo, no Beira-Rio.

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