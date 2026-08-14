Criciúma x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Goiás medem forças neste sábado, às 16h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente equipes que brigam na parte de cima da classificação por objetivos distintos.

O clube catarinense perdeu uma série invicta de 15 jogos na última rodada e viu a diferença para o vice-líder cair para dois pontos. Por outro lado, o adversário goiano vem de triunfo diante do Londrina e quer embalar na competição para entrar de vez na zona que garante acesso à Série A.

Onde assistir

A partida disputada em Santa Catarina terá transmissão ao vivo na televisão fechada pela ESPN. Quem optar pela transmissão online poderá acompanhar o confronto através do plano premium da plataforma de streaming Disney+.

Como chega o Criciúma

O Criciúma chega pressionado para dar uma resposta rápida diante da torcida após o tropeço sofrido fora de casa diante do Athletic. Eduardo Baptista deve contar com os retornos do meia Rómulo Otero e do goleiro Airton, ambos liberados pelo departamento médico.

A equipe carvoeira aposta no fator campo para defender a ponta da tabela e manter a distância em relação aos concorrentes diretos. Uma vitória dentro de seus domínios devolve a tranquilidade ao elenco e freia a aproximação dos demais postulantes ao título.

Como chega o Goiás

O Goiás desembarca focado em surpreender o líder para encurtar a distância até as primeiras posições da disputa nacional. Mozart indicou mudanças na estrutura tática e estuda adotar variações no meio-campo para conter os pontos fortes dos donos da casa.

O grupo goiano terá as voltas de Wellington Rato e Tadeu entre os relacionados, mas não poderá contar com o lateral Djalma por acúmulo de cartões amarelos. Somar pontos longe de Goiânia é fundamental para a meta do time visitante de ingressar no pelotão de frente.

CRICIÚMA X GOIÁS

Campeonato Brasileiro Série B – 22ª rodada

Data e horário: 15/08/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Airton; Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Eduardo, Gui Lobo e Marcelo Hermes; Cauê (Otero), Fellipe Mateus e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista

GOIÁS: Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes e Nicolas; Filipe Machado, Juninho, Lourenço e Lucas Lima; Cadu e Kadu Sousa. Técnico: Mozart

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Weber Felipe Silva (PR)

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

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