Brasileiro Feminino: Atlético tira série invicta do Grêmio e embola G8

Atlético e Grêmio abriram, na noite desta sexta-feira (14), a 16ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Na Arena MRV, as Vingadoras fizeram valer o fator casa e, mesmo sem chances de classificação, derrotaram por 2 a 0 as Mosqueteiras. Os gols foram de Anny Marabá e Amália Alves.

O resultado em Belo Horizonte mantém provisoriamente as gaúchas em sexto na tabela com 24 pontos. Isso porque elas podem perder até três colocações dependendo dos demais jogos desta jornada. O Tricolor Gaúcho, aliás, vinha de uma sequência invicta de seis partidas, desde a derrota para o Corinthians em 1º de maio. Contudo, vê sua série ser interrompida em Minas Gerais.

Já as alvinegras, que não têm chances de avançar às quartas de final, permanecem na 13ª colocação, agora com 16 pontos. Entretanto, elas aproveitaram o confronto para marcar positivamente a despedida da torcida e ajustar o elenco para os compromissos do segundo semestre, como o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil Feminina.

O jogo

Dentro de campo, o primeiro tempo foi marcado pela falta de criatividade ofensiva. O Atlético só assustou aos 21 minutos, em chute de fora da área da atacante Pimenta, artilheira da equipe com seis gols. O Grêmio voltou mais agressivo na etapa final e quase abriu o placar em cobrança de falta de Camila Pini, logo aos 4 minutos. No entanto, um minuto depois, Thalita cruzou da direita e Anny Marabá cabeceou com precisão para inaugurar o marcador. Já perto do fim, aos 39, Brenda Woch arriscou de longa distância, mas não conseguiu acertar o alvo. Pouco depois, Amália Alves ampliou e selou a vitória das Vingadoras, que deixaram o gramado celebrando diante de sua torcida.

Compromissos da última rodada

Na última rodada da fase classificatória, o Grêmio enfrentará o Botafogo, lanterna da competição, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. O Atlético, por sua vez, terá pela frente o Flamengo, no Rio de Janeiro. Os jogos da 17ª e última rodada da fase classificação ocorrem simultaneamente no sábado (22), às 18h.

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