Mbappé aprova Mourinho e prevê títulos do Real Madrid

Mbappé já treina com o elenco do Real Madrid para a temporada 2026/27. O atacante francês comemorou a chegada do técnico José Mourinho ao comando da equipe. O camisa 9 destacou a experiência do treinador português e sua capacidade de conquistar títulos. Além disso, ele revelou conversas durante a Copa do Mundo
“Falamos muito durante a Copa do Mundo. Mourinho conversou bastante comigo. Ele chegou há alguns dias, e penso que é muito positivo ter um treinador assim, que sabe como vencer e conhece o caminho para isso. Acredito que todos os jogadores estão encantados por ter um treinador que sabe aonde quer chegar. É positivo para nós”, destacou à Real Madrid TV.
“Eu penso que precisamos ganhar títulos e que, neste ano, vamos conquistá-los. Tenho certeza de que voltaremos a ser campeões. É o que queremos e o que vai acontecer. Sinto que a equipe está com vontade e ficará focada durante todo o ano para dar alegrias aos madridistas”, completou Mbappé.
Além de José Mourinho, a diretoria merengue contratou o zagueiro Konaté (ex-Liverpool), os laterais Cucurella (ex-Chelsea) e Dumfries (ex-Inter de Milão), o meia Bernardo Silva (ex-Manchester City) e os atacantes Diomande (ex-Red Bull Leipzig) e Carlos Espí (ex-Levante).
Por fim, a estreia oficial do Real Madrid na temporada será no dia 22 de agosto, contra o Espanyol, fora de casa, pela primeira rodada pelo Campeonato Espanhol.
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