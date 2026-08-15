Atlético-GO x Vila Nova: Onde assistir, escalações e arbitragem

Sábado de clássico goiano no Antônio Accioly. Neste sábado, 15/8, o Atlético Goianiense recebe o Vila Nova em jogo pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro, às 16h (de Brasília). Os times estão de olho na zona de acesso à Série A. O Vila Nova é o sexto colocado, com 34 pontos. Caso vença, pula para a terceira posição. O Atlético Goianiense é o décimo colocado, com 32 pontos. Caso vença, não apenas ultrapassa o Tigre como pode fechar a rodada no G6. Em tempo, pelo regulamento, os dois primeiros colocados sobem diretamente à elite. Os times do 3º ao 6º jogam um playoff que valerá mais duas vagas para a Série A.

Onde assistir

O canal Disney+ transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Atlético Goianiense

O treinador Roger Silva terá a volta de dois jogadores importantes, que retornam após cumprir suspensão: Marrony, um dos destaques do time, e o lateral-esquerdo Guilherme Lopes. O técnico está muito confiante em um bom resultado para colocar o time na zona de classificação para a Série A.

“A gente precisa estar no G6 o quanto antes, firmar ali dentro, onde é o nosso lugar, onde esse grupo foi montado para estar”, disse, para lembrar que uma vitória diante de um dos arquirrivais aumenta ainda mais a confiança do time.

“É um clássico, é um jogo especial. Mexe com a cidade, mexe com a imprensa, com o torcedor.”

Como chega o Vila Nova

O Vila Nova, desde o início, está entre os primeiros colocados. Mas a derrota em casa na rodada passada para o Sport deixou o time no limite do G6. E um novo tropeço complica de vez o sonho da equipe de voltar, após décadas, à elite.

Para vencer um de seus maiores rivais, o treinador Guto Ferreira contará com o retorno do lateral-esquerdo Willian Formiga, que cumpriu suspensão, além do volante Willian Maranhão e dos atacantes Bruno Xavier e Ryan, recuperados de lesão. Este último deve começar no banco.

“O clássico é sempre muito difícil, divide bastante a responsabilidade. O jogo é em Goiânia, eles vão estar nos domínios deles, pode ter um leve favorecimento, mas, como eu falo, clássico é clássico. Então, tudo pode acontecer. O que nós temos que fazer é nos preparar da melhor maneira possível. Não podemos nos jogar para baixo, não podemos aceitar essa situação. Temos que reverter e chegar fortes, porque é difícil, mas uma vitória no clássico já começa a reverter tudo.”

ATLÉTICO-GO X VILA NOVA

22ª rodada da Série B do Brasileiro

Data e horário: 15/8/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor, Ewerthon, Adriano Martins Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Peixoto e Matheusinho; Marrony, Gustavo Coutinho e Geovany Soares. Técnico: Roger Silva

VILA NOVA: Helton Leite; Nathan Camargo, Breno Bora, Douglas Mendes e Willian Formiga; Dudu (Willian Maranhão), João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Bruno Xavier e Everton Galdino. Técnico: Guto Ferreira

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

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