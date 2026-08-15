Fluminense defende invencibilidade com Marcão contra Palmeiras

O Fluminense ativou o “protocolo” Marcão pela 11ª vez. Após demitir o técnico Luis Zubeldía, o Tricolor recorreu ao auxiliar permanente para comandar a equipe diante do Palmeiras, neste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Apesar do desafio de enfrentar o líder, a situação não é uma novidade. O Time de Guerreiros, aliás, tem boas lembranças nesta situação.

Na história recente, o Fluminense enfrentou o Palmeiras sob o comando do auxiliar permanente Marcão em duas oportunidades. Aliás, teve sucesso nas duas ocasiões. Em 2019, o Tricolor lutava contra o rebaixamento quando venceu o Alviverde por 1 a 0, no Maracanã, com gol do jovem Marcos Paulo. Já em 2021, venceu novamente por 2 a 1, no mesmo palco, com dois gols de Yago Felipe.

Em 2019, Marcão assumiu o Fluminense duas vezes após as demissões de Fernando Diniz e Oswaldo de Oliveira. Na segunda vez, foi efetivado até o fim do Brasileirão. O auxiliar, portanto, teve a missão de evitar o rebaixamento e conseguiu os resultados necessários para manter o Tricolor das Laranjeiras na elite do futebol brasileiro. Este, aliás, foi o primeiro ano do primeiro mandato de Mário Bittencourt.

Já em 2021, Marcão comandou o Fluminense durante todo o segundo turno após a demissão de Roger Machado, que não resistiu à eliminação nas quartas de final da Libertadores. Na época, o Tricolor estava em 15º lugar no Brasileirão e almejava disputar a competição continental em 2022. O auxiliar, no entanto, levou o Time de Guerreiros para o 7º lugar e classificou para o torneio.

Experiência de Marcão pode ajudar o Fluminense

Ídolo do Fluminense como jogador, Marcão se tornou uma figura marcante na história do clube. Revelado pelo Bangu, criou identificação com o Tricolor das Laranjeiras ainda jovem, quando chegou em 1999 para disputar a Série C. Dessa forma, foi o capitão da reconstrução que culminou nos títulos da terceira divisão e dos Cariocas de 2002 e 2005, além do retorno para a elite do futebol nacional.

Após a aposentadoria, Marcão permaneceu ligado ao Fluminense. Assim, teve a primeira experiência como auxiliar técnico entre 2014 e 2016. Neste período, aliás, foi acionado duas vezes após as demissões de Eduardo Baptista e Levir Culpi. Depois, retornou em 2019 para assumir o cargo de auxiliar permanente, tendo papel importante na reconstrução na era Mário Bittencourt.

Desde então, Marcão assumiu o comando do time após as saídas de Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, Abel Braga, Mano Menezes, Renato Gáucho e, agora, Luis Zubeldía. No total, Marcão soma 72 jogos, 30 vitórias, 20 empates e 22 derrotas como treinador, com 50.9% de aproveitamento.

Nos bastidores, Marcão é uma figura adorada pelos jogadores e tem uma boa relação, principalmente, com as lideranças do elenco. Além disso, também é referência para os jovens. Afinal, comandou o sub-23 em 2020 e teve participação no desenvolvimento de nomes como Martinelli e John Kennedy, além de outros que já deixaram o clube como André, atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra.

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