Chapecoense x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Chapecoense e Bahia se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne equipes com ambições totalmente distintas dentro da competição nacional.

A equipe catarinense sonha com uma recuperação para tentar escapar da última colocação na tabela de classificação. Por outro lado, o adversário baiano mira os três pontos fora de casa para quebrar uma sequência de empates e colar novamente no pelotão de frente.

Onde assistir

O torcedor poderá acompanhar a partida deste domingo ao vivo e com exclusividade através do canal Premiere, no sistema pay-per-view.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense tenta transformar o bom desempenho recente em resultado prático diante de sua torcida. O técnico Rafael Lacerda terá baixas importantes no setor ofensivo e precisará reorganizar a linha de frente sem Bolasie e Max Alves, ambos entregues aos cuidados médicos.

O time de Chapecó aposta no fator campo para conquistar o seu segundo resultado positivo na Série A. Uma vitória em seus domínios renova as esperanças da equipe mandante e dá fôlego na caminhada contra o rebaixamento.

Como chega o Bahia

O Bahia chega focado em encerrar o jejum de vitórias para se consolidar entre os primeiros colocados do torneio. Rogério Ceni ainda convive com desfalques importantes por contusão e aguarda as últimas avaliações físicas para definir a formação principal.

O Esquadrão busca um triunfo longe de Salvador para ganhar embalo na reta decisiva da temporada. Somar três pontos como visitante coloca o clube baiano em posição vantajosa na disputa direta por uma vaga na Copa Libertadores.

CHAPECOENSE X BAHIA

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data e horário: 16/08/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Anderson; Everton, Kauan, Eduardo Doma e Fernando; Camilo, Bruno Matias e Max; Rubens, Giovanni Augusto e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda

BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Santi Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Sanabria, Alejo e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

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