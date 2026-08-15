Arsenal x City: onde assistir, escalações e arbitragem

A temporada na Inglaterra está prestes a começar, torcedor! Neste domingo (16/8), a partir das 11h (de Brasília), ocorre a tradicional Community Shield, “amistoso de luxo” que coloca frente a frente os campeões da Premier League (Arsenal) e da FA Cup (Manchester City) da temporada passada. Apesar do caráter amigável, vale troféu ao fim dos 90 minutos – ou pênaltis, em caso de empate ao tempo normal. Diferente de anos recentes, a final será no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, visto que o Wembley está reservado para shows do cantor canadense The Weeknd.
Os Gunners, campeões pela última vez em 2023, buscam o 18º título, visando, assim, se aproximar do líder em conquistas Manchester United (21). Já o City, que terá a estreia de Enzo Maresca no lugar da lenda Pep Guardiola, quer seu oitavo troféu – o primeiro desde 2024. Vejamos, então, como chegam os rivais para este jogão.
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Como chega o Arsenal
Apesar de chegar como campeão da Premier League, o Arsenal não agradou muito em seu período preparatório durante a pré-temporada. Se estreou vencendo o Girona (ESP), em amistoso, por 4 a 1, perdeu os dois jogos seguintes. Sucumbiu perante o Betis (ESP) por 3 a 1 e foi vice da Emirates Cup ao perder em casa por 3 a 2 para o Dortmund (ALE). Por fim, encerrou seus amigáveis com vitória nos pênaltis (4 a 3) após empate em 1 a 1 com o Como (ITA).
Este jogo, aliás, marcou a estreia da principal contratação do time de Mikel Arteta para a temporada 2026/27. Bruno Guimarães, volante brasileiro ex-Newcastle, que custou mais de R$ 500 milhões. Além dele, também chegaram o goleiro Meslier e o ponta Tzolis. O zagueiro Saliba é o único desfalque certo para Arteta, visto que se recupera de lesão nas costas, sofrida durante a Copa do Mundo com a França.
Como chega o Manchester City
Já o Manchester City dará início a uma nova era no clube. Afinal, após dez anos de Pep Guardiola ao banco de reservas, o comandante pediu o boné e abriu espaço para o retorno de seu ex-auxiliar, Enzo Maresca, campeão mundial com o Chelsea nos EUA em 2025. Diferente do Arsenal, os Citizens realizaram somente três amistosos até aqui.
Primeiro, perderam nos pênaltis para a Inter de Milão (ITA) após empate por 1 a 1, em Hong Kong. Depois, venceu as Estrelas da K-League (Liga Sul-Coreana) por 3 a 1. O resultado se repetiu no último confronto, contra o Atlético de Madrid (ESP), em Seul. O principal reforço do time de Manchester até aqui foi o meia Elliot Anderson, ex-Nottingham Forest. O jogador, no entanto, ainda não estreou com a camisa azul.
ARSENAL x MANCHESTER CITY
Community Shield 2026/27 – Final
Data-Hora: 16/8/2026, domingo, 11h (de Brasília)
Local: Principality Stadium, em Cardiff (WAL)
ARSENAL: Kepa; Ben White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Lewis-Skelly, Madueke, Odegaard e Tzolis; Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Ruben Dias e Gvardiol; Kovacic, Reijnders, Savinho, Foden e Semenyo; Marmoush. Técnico: Enzo Maresca
Árbitro: Sam Barrott (ING)
Assistentes: Craig Taylor (ING) e Blake Antrobus (ING)
VAR: James Bell (ING)
Onde assistir: ESPN e Disney+
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