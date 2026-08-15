Flamengo vai para terceiro duelo contra o Mirassol; o retrospecto

O Flamengo encontrará um rival contra quem poucas vezes atuou em sua história. Neste domingo (16/8), o Rubro-Negro encara o Mirassol, sensação da temporada 2025 do futebol brasileiro, no que será apenas o terceiro encontro entre as equipes. Um alerta de spoiler: o Fla nunca perdeu.

Foram dois jogos até aqui, sendo ambos pelo Brasileirão de 2025. Logo em sua primeira edição na elite do Brasil, o Mirassol terminou na surpreendente quarta colocação, vencendo 13 rivais diferentes e se classificando diretamente à Libertadores 2026. O Fla, porém, foi um dos clubes que o Leão Caipira não conseguiu superar.

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Afinal, no primeiro turno, o Flamengo fez uso do Maracanã para superar a equipe, pela 19ª e última rodada da primeira metade do certame. Léo Pereira, aos 19′ da primeira etapa, abriu o marcador, enquanto Gonzalo Plata, aos 23′ do segundo tempo, dobrou a vantagem. Houve tempo para uma “lei do ex”, já que apenas quatro minutos depois Gabriel, que defendeu o Fla entre 2013 e 2017, diminuiu o placar, mas ficou por aí: 2 a 1 para o futuro campeão brasileiro.

Segundo jogo teve Flamengo alternativo

O segundo embate foi em Mirassol, no Maião, pela 38ª e definitiva rodada do certame. No entanto, o jogo contou com uma peculiaridade. O Flamengo, campeão brasileiro com uma rodada de antecedência, havia acabado de conquistar também a Libertadores, o que o classificou ao Intercontinental 2025, no Catar.

Como a estreia contra o Cruz Azul (MEX) seria já no dia 10 de dezembro, ou seja, quatro dias depois do duelo contra o Mirassol, a diretoria optou por levar a equipe principal para o Oriente Médio, enquanto um time alternativo defenderia o clube no Brasileirão, incluindo o técnico Bruno Pivetti (que já deixou o clube). Dessa forma, o Rubro-Negro foi a campo com: Dyogo Alves; Daniel Sales, Iago, João Souza e Johnny Góes; Evertton Araújo, Pablo e Guilherme Gomes; Michael, Douglas Telles e Wallace Yan. E o jogo ficou num movimentado 3 a 3!

Já sem chances de alcançar o Cruzeiro (terceiro colocado) e de perder posições para os times que vinham abaixo, a partida também teve caráter “amigável” para o Mirassol. Quem saiu na frente foi o Fla, com Douglas Telles, aos 8′. O Mirassol empatou aos 13′, com Chico Kim, mas levou o segundo com Guilherme Gomes, aos 31′. Ainda no primeiro tempo, Alesson, aos 41′, voltou a deixar tudo igual. O próprio Guilherme Gomes tornaria a marcar, fazendo 3 a 2, aos 14′ da etapa final, mas Cristian Renato finalizou o 3 a 3 aos 20′.

Mas e em 2026?

Flamengo e Mirassol ainda não se enfrentaram na atual temporada. Apesar de o Brasileirão já estar no segundo turno, é exatamente o duelo entre as equipes que ambos devem na tabela. Tal confronto vale pela quarta rodada e, inicialmente, ocorreria no dia 25 de fevereiro. Como o Rubro-Negro tinha o jogo da volta da final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús (ARG), marcado para 26 de fevereiro, a CBF optou em adiar o prélio. Vale lembrar, aliás, que até hoje não há data confirmada para o duelo em questão. No domingo, às 18h30 (de Brasília), os times se enfrentam pela 23ª rodada, “inaugurando” os confrontos em 2026.

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