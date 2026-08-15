Arias, do Palmeiras, volta ao Maracanã para reencontro com o Fluminense

Um dos principais ídolos recentes do Fluminense, Jhon Arias construiu uma trajetória marcante com a camisa tricolor, com grandes atuações, gols decisivos e títulos. No entanto, ao retornar ao futebol brasileiro para defender o Palmeiras, o colombiano deixou muitos tricolores decepcionados. Agora, neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), o jogador pode reencontrar a torcida do clube carioca em um dos palcos mais emblemáticos de sua carreira: o Maracanã.

O reencontro promete emoção e, quem sabe, até vaias por causa da escolha pelo Alviverde. Durante sua passagem pelo Tricolor, o colombiano deixou de ser apenas um jogador importante e conquistou o status de ídolo. A relação com a torcida cresceu a cada temporada, principalmente pela regularidade, entrega em campo e participação em momentos decisivos.

Elogios do comandante

Com a camisa do Palmeiras, Arias vive bom momento e se tornou peça importante no time de Abel Ferreira. Até aqui, são 32 partidas, oito gols e quatro assistências. Ainda assim, o colombiano busca recuperar o nível apresentado entre 2023 e 2025, período em que conquistou títulos, ganhou destaque no futebol brasileiro e chamou atenção no Mundial de Clubes, quando ajudou o Fluminense a chegar à semifinal.

“O Arias é aquele jogador que faz qualquer treinador melhor. Portanto, o que é que eu fiz? Troquei o Riquelme, que tem 20 anos, e meti o Arias, que tem 26 ou 27, tem Mundial nas costas, tem Fluminense nas costas, tem futebol brasileiro nas costas, tem futebol internacional nas costas”, disse Abel Ferreira após classificação na Copa do Brasil.

“É um jogador que nos ajuda muito, quer no aspecto ofensivo que todos gostamos, mas o que mais me impressiona nele, não é só no aspecto ofensivo, é o que ele corre para trás também para ajudar a equipe. Ele entrega ofensivamente e é capaz de vir atrás ajudar o Artur”, destacou.

Relação de ídolo com o Fluminense

Em agosto de 2021, Arias desembarcou no Rio de Janeiro e iniciou a fase mais vitoriosa de sua carreira até então. As atuações pelo Fluminense também abriram espaço na seleção colombiana e, anos depois, levaram o jogador à Copa do Mundo. Diante dos olhos da torcida, se transformou de um desconhecido para um dos principais nomes da seleção Cafetera.

Com a camisa tricolor, o jogador conquistou a Libertadores de 2023 e se tornou o grande nome da final da Recopa Sul-Americana de 2024, quando marcou os dois gols na vitória sobre a LDU no Maracanã. Além disso, foi bicampeão carioca, em 2022 e 2023, vice-campeão mundial em 2023 e semifinalista do novo Mundial de Clubes, em 2025.

A passagem pelo Fluminense terminou com números expressivos: 230 jogos, 47 gols e 55 assistências. Depois disso, Arias assinou com o Wolverhampton, da Inglaterra. A experiência na Premier League, porém, ficou abaixo das expectativas. O atacante teve dificuldades para se adaptar e viu seu time naufragar na lanterna. Pelo clube, disputou 26 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência.

Com a Copa do Mundo no horizonte, Arias buscou uma nova alternativa para a carreira. Palmeiras e Fluminense entraram na disputa pela contratação, mas o clube paulista levou a melhor graças à maior capacidade financeira.

O Verdão acertou a compra por 25 milhões de euros, cerca de R$ 154 milhões, algo que frustrou a torcida tricolor. Ainda mais por causa do discurso de sua saída e a promessa de retornar ao Flu quando voltasse ao futebol brasileiro.

Reencontro e briga pela ponta na tabela

No primeiro turno, o atleta iniciou o confronto com o Tricolor no banco, mas entrou no segundo tempo, na Arena Barueri, e foi hostilizado pela torcida adversária. Aquela partida marcou a sua estreia com a camisa verde no Campeonato Brasileiro, visto que ele só tinha enfrentado o Capivariano pelo Paulistão, dias antes, na goleada por 4 a 0.

Agora, no returno, terá pela primeira vez a missão de enfrentar seu antigo clube no Maracanã e reencontrar a torcida e velhos conhecidos. O foco, portanto, é tentar ajudar o Palmeiras a seguir na liderança, manter a distância para Flamengo e Athletico e voltar do Rio de Janeiro com os três pontos.

Tudo isso em meio à pressão das oitavas de final da Libertadores. Afinal, o Alviverde sofreu o empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño nos minutos finais, na Nubank Arena, e terá que buscar a vaga no Paraguai. Do outro lado, o Fluminense também empatou em casa, sem gols, com o Independiente Rivadavia, algo que gerou a demissão de Luís Zubeldía. Marcão, auxiliar permanente, estará à beira do campo neste sábado (15).

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