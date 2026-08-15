Sosa abre o jogo como foi negociação para trocar Racing pelo Vasco

A transferência de Santiago Sosa do Racing (ARG) para o Vasco pegou os torcedores argentinos de surpresa, visto que o atleta ostentava o status de ídolo e capitão na equipe de Avellaneda. Consequentemente, o novo camisa 5 detalhou os bastidores da negociação que viabilizou a sua chegada ao Rio de Janeiro.

Durante a sua apresentação oficial, o volante destacou que a atuação do diretor de futebol cruz-maltino, Admar Lopes, revelou-se determinante para a sua decisão de aceitar a proposta. Conforme pontuou o jogador, o projeto apresentado pelo dirigente pesou na balança.

“O que me motivou a vir foi o projeto que o Admar nos falou. Ele esteve na Argentina vários dias. A negociação com o Racing foi muito difícil. Fez um grande esforço para a minha chegada. Me contou bastante do clube, que não estamos em um bom momento, mas que podemos melhorar, conseguir coisas importantes. O que tenho a oferecer, a mostrar da minha parte como jogador, é deixar tudo em campo. Creio que é o mais importante na minha opinião”, declarou.

Negociação com o Vasco

Além disso, o atleta abordou a ansiedade gerada pela novela das tratativas, visto que a diretoria do Racing impôs resistência até a efetivação do depósito referente à primeira parcela da compra em definitivo.

“Tem umas semanas que conheci o Admar. Ele me contou o projeto da equipe e como estávamos no presente e até onde iríamos. O que gostei do projeto foi essa ambição. Foi o que o impulsionou a aceitar o Vasco. Queremos o melhor para o Vasco e que tudo ocorra bem. Foi uma negociação muito difícil, levou vários dias. Em um momento estava difícil, depois mudava e todas as partes queriam. Por isso que hoje estou aqui, estou feliz, era o que eu queria, dar esse passo na minha carreira. Depois de tantas tentativas, estou aqui”, acrescentou.

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Por fim, com a provável escalação de Santiago Sosa entre os titulares, a equipe vascaína retomará os compromissos neste domingo, às 16h, horário de Brasília, no estádio de São Januário, para enfrentar o Santos no contexto da vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

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