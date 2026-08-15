Palmeiras x Juventude (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na penúltima rodada (16ª) da primeira fase do Brasileirão Feminino, o Palmeiras recebe o Juventude neste domingo (16). Assim, o confronto ocorre às 11h (de Brasília), na Arena Barueri, e as Palestrinas tentam diminuir a diferença para o Corinthians, atual líder da competição.

Dessa forma, a equipe Alviverde soma, no momento, 32 pontos (em terceiro), cinco a menos que as arquirrivais. As Esmeraldas, por sua vez, têm 10, três à frente do Vitória, primeiro time presente no Z2, zona de rebaixamento.

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Onde assistir

O confronto deste domingo (16) terá a transmissão do NSports.

Como chega o Palmeiras

Já classificadas para as quartas de final, com duas rodadas de antecedência, as Palestrinas querem encerrar a primeira fase em alta. Para isso, buscam vencer mais uma depois do empate, sem gols, com a Ferroviária-SP.

No entanto, a técnica Rosana Augusto não poderá contar com a meia Laís Melo. Além disso, as atacantes Layssa, Lais Estevam e Victória Liss, todas lesionadas, também estão fora.

Outras jogadoras também estão fora da partida. Afinal, a zagueira Pati Maldaner, a volante Ingryd, a lateral Raissa Bahia e a meia Lorena Benítez estão suspensas.

Como chega o Juventude

As Esmeraldas buscam permanecer na elite do futebol feminino e necessitam pontuar ou torcer para que o Z2 tropece nesta reta final. Além de enfrentar o Palmeiras, elas terão pela frente o Bahia no Alfredo Jaconi pela última rodada.

Por fim, a equipe não terá a atacante Gio Oliveira à disposição por causa de uma lesão. Além dela, a atacante Teté fica fora por suspensão e será mais um desfalque.

PALMEIRAS x JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro Feminino – 16ª rodada

Data e horário: 16/08/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Kate Tapia; Rhay Coutinho (Ana Guzmán), Giovanna Campiolo, Poliana e Emily (Fe Palermo); Brena, Duda Santos e Andressinha; Tainá Maranhão, Glaucia e Bia Zaneratto. Técnica: Rosana Augusto.

JUVENTUDE: Thais Amorim; Limpia Fretes, Grazi, Carla Cruz e Bell Silva (Maiza Piovezan); Leka, Baião e Paloma Lemos; Nicole Marussi, Martha Figueiredo e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Árbitra: Sami Kelle de Amorim Alves (RJ)

Assistentes: Veridina Contilini Bisco (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

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