Operário-PR x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

Operário e Avaí fazem jogo neste domingo (16), às 11h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), em duelo pela 22ª rodada do Série B do Campeonato Brasileiro. O Fantasma tenta aproveitar o fator casa para voltar a vencer na competição e se manter firme no G4 para brigar pelo acesso para elite do futebol. Já o Leão da Ilha precisa pontuar em solo paranaense para tentar sair da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da ESPN e Disney+.

Como chega o Operário-PR

Quarto colocado na Série B com 35 pontos em 21 jogos (dez vitórias, cinco empates e seis derrotas), o Operário busca se reabilitar em casa neste domingo. O time, afinal, perdeu para São Bernardo por 3 a 1 na última rodada. Apesar do tropeço, o time paranaense segue no G4, mas precisa da vitória para não cair na tabela. De olho, Vila Nova e Novorizontino vêm logo atrás na tabela com 34 e 33 pontos, respectivamente.

Como chega o Avaí

Em momento delicado e vindo de derrotas consecutivas por 1 a 0 para CRB e Juventude, o Avaí desembarca no Paraná pressionado pelo péssimo retrospecto fora de Florianópolis. Lá, o time somou apenas 10 pontos em 21 jogos. Na 18ª colocação com 20 pontos, a equipe catarinense venceu apenas dois dos últimos cinco confrontos. Assim, a equipe precisa reagir para tentar sair da zona de rebaixamento.

OPERÁRIO-PR x AVAÍ

Série B do Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data-Hora: 16/8/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO-PR: Vagner Silva; Mikael Doka, José Cuenú, Miranda e Moraes Jr; Índio, Vinícius Diniz e Gabriel Boschilia; Edwin Torres, Aylon e Pablo. Técnico: Luizinho Lopes.

AVAÍ: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Mário Sérgio; Willian Maranhão, Zé Ricardo e Giovanni; Pedro Castro, Garcez e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

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