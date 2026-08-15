Liverpool x Como: escalações e onde assistir

O Liverpool encerra sua preparação para a temporada 2026/27 neste domingo (16), quando recebe o Como, às 14h (de Brasília), em Anfield. O amistoso será o último teste dos ingleses antes da estreia na Premier League e também representa mais uma oportunidade para o clube italiano medir forças contra um adversário de alto nível. Será o primeiro confronto da história entre as equipes.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na SportyNet (YouTube).

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Como chega o Liverpool

O Liverpool chega ao último amistoso antes da estreia na Premier League 2026/27 ainda buscando equilíbrio. Em quatro jogos de preparação, os Reds somaram duas vitórias e duas derrotas, com 10 gols marcados e também 10 sofridos. A equipe venceu Sunderland, por 4 a 2, e Wrexham, por 1 a 0, mas perdeu para Leeds, por 4 a 2, e Monaco, por 3 a 2. O desempenho ofensivo é um dos pontos positivos, enquanto a defesa ainda preocupa após as saídas de Ibrahima Konaté e Andrew Robertson e a lesão de Joe Gomez.

Para o duelo em Anfield, Andoni Iraola terá alguns desfalques importantes. Curtis Jones, Vitezslav Jaros, Jeremy Jacquet, Joe Gomez, Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic seguem fora. Alisson Becker, Virgil van Dijk e Cody Gakpo já ganharam minutos durante a preparação, enquanto Alexis Mac Allister retorna gradualmente após a disputa da Copa do Mundo. Ronald Araújo, recém-chegado por empréstimo do Barcelona, pode fazer sua estreia e formar dupla com Van Dijk. Florian Wirtz também deve começar entre os titulares depois de se destacar contra o Monaco.

Como chega o Como

O Como chega ao último teste de preparação em alta após uma temporada histórica. Quarto colocado na Serie A 2025/26, o clube garantiu pela primeira vez uma vaga na Champions League e terminou o campeonato com a melhor defesa da competição, sofrendo apenas 29 gols em 38 partidas. A equipe de Cesc Fàbregas também está invicta na pré-temporada, com três vitórias e dois empates. No compromisso mais recente, empatou por 1 a 1 com o Arsenal, resultado que reforçou a capacidade do time de competir contra adversários de alto nível.

Fàbregas não tem desfalques confirmados para a partida e poderá levar uma formação competitiva para o confronto em Anfield. Álvaro Morata deve começar no banco, enquanto Anastasios Douvikas aparece como principal opção para o comando do ataque. Nico Paz e Martin Baturina são responsáveis pela criação e devem atuar próximos ao setor ofensivo.

LIVERPOOL X COMO

Amistoso internacional

Data e horário: domingo, 16/08/2026, às 14h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool.

LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ronald Araujo e Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Florian Wirtz; Rio Ngumoha, Alexander Isak e Cody Gakpo. Técnico: Andoni Iraola.

COMO: Jean Butez; Marc-Oliver Kempf, Alberto Dossena e Jacobo Ramon; Assane Diao, Maximo Perrone, Lucas Da Cunha e Alex Valle; Nico Paz e Martin Baturina; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fabregas.

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