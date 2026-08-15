Schalke x Real Madrid: horário e onde assistir ao amistoso de pré-temporada

O Real Madrid segue aquecendo seus motores para a temporada 2026/2027. Neste domingo, os merengues entram em campo para o quarto e último amistoso de pré-temporada antes da estreia em La Liga. Na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, na Alemanha, os madridistas enfrentam o Schalke 04, às 12h (horário de Brasília).

A curiosidade do amistoso é que o Real Madrid deveria estrear em La Liga neste domingo. Contudo, o jogo foi adiado por conta da quantidade dos jogadores do clube que disputaram a Copa do Mundo, e por isso, não tiveram o tempo de férias e preparação ideais para a estreia. Desse modo, o primeiro compromisso do Real no Campeonato Espanhol será na segunda rodada, no dia 22 de agosto, contra o Espanyol, fora de casa.

Onde assistir

O amistoso de pré-temporada entre Schalke 04 e Real Madrid, neste domingo, terá transmissão do canal Sportynet, no YouTube.

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Como chega o Real Madrid

Os merengues chegam para o último teste de pré-temporada de forma invicta. Após três amistosos, o Real Madrid venceu dois – contra Ferencvaros-HUN e La Coruña-ESP – e empatou um, com a Fiorentina. Ou seja, o clube madridista segue invicto nesta nova ‘Era Mourinho’ no comando técnico.

Como é o último amistoso de preparação para a temporada, a tendência é que Mourinho dê os primeiros minutos a nomes como Courtois, Mbappé, Cucurella, Diomande, Tchouaméni e Konaté, que ainda não entraram em campo nesta pré-temporada.

Como chega o Schalke 04

De volta à elite do futebol alemão, o Schalke 04 segue se preparando para fazer bonito em seu retorno à Bundesliga. O time de Gelsenkirchen faz, diante do Real Madrid, o seu último amistoso antes do pontapé inicial na temporada, que será um jogo pela Copa da Alemanha, contra o Hallescher, no dia 24 de agosto.

Na preparação para a temporada, o Schalke já fez seis jogos amistosos, com quatro vitórias e duas derrotas. Os triunfos vieram contra o Erzgebirge, da terceira divisão alemã, diante do Metalist Kharkiv, da Ucrânia, também contra o Fagiano Okayama, do Japão e frente ao Hessen Kassel, da segunda divisão alemã. Já as derrotas foram para a Atalanta, da Itália, e contra o FC Gütersloh, da Alemanha.

Schalke 04 x Real Madrid

Amistoso Internacional

Local: Veltins-Arena, Gelsenkirchen (ALE)

Data e hora: 15/08/2026, às 12h (de Brasília)

Onde assistir: Sportynet

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