Santos x Flamengo (feminino): Onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Flamengo fazem jogo de vida ou morte neste domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela 16ª e penúltima rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino. Apesar de ter os mesmos 24 pontos do 5º colocado, Grêmio, o Fla ocupa a nona posição, ou seja, está fora do G8, que dá vaga às quartas de final. Com isso, apenas a vitória interessa às cariocas. Já o Santos entrou na rodada em 12º lugar, com 20 pontos. Assim, apenas se vencer mantém as pequenas chances de classificação para a próxima fase.

Onde assistir

O SporTV transmite a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Santos

O Santos, no meio da semana, enfrentou o São Paulo pelo Paulistão e perdeu por 1 a 0. O resultado que deixou o time na sexta posição do Estadual. Agora, focado no Brasileiro, o técnico Marcelo Frigério espera que a equipe consiga um bom resultado. Na 15ª rodada, as Sereias enfrentaram o Corinthians e perderam por 4 a 1. Ou seja: é vencer ou vencer, ou adeus à classificação.

Frigério deve manter a base das últimas partidas, mas pode fazer duas trocas. Rincon pode iniciar no meio de campo, com Katrine ficando no banco. No ataque, Wendy pode começar jogando, deixando Laryh ou Carol Baiana na reserva.

Como chega o Flamengo

O Flamengo lamentou muito o tropeço diante do América-MG na rodada passada do Brasileiro. Afinal, o time tentava sustentar o quinto lugar, mas, ao empatar com uma equipe que estava na zona de rebaixamento e tinha apenas uma vitória nas 14 rodadas anteriores, viu sua chance de classificação diminuir. E, como mais uma vez jogará fora de casa, não pode sonhar em tropeçar.

O treinador não deve promover grandes mudanças na equipe. Mas o que pode acontecer é Laysa entrar desde o início no meio de campo, na vaga de Djeni ou Kaylane. Na frente, Fernanda e a veterana Cristiane, que fez o gol do time no empate com o América-MG, seguem formando a dupla de ataque e são as principais opções ofensivas da equipe.

SANTOS X FLAMENGO

Brasileiro feminino – 16ª rodada (penúltima)

Data e horário: 16/8/2026, 11h (de Brasília)

Local: Distrital do Inamar, Diadema (SP)

SANTOS: Tati; Samara, Ana Alice, Rafa e Larissa; Katrine (Rincon), Suzane e Evelin; Ana Luyza, Laryh (Wendy) e Carol Baiana. Técnico: Marcelo Frigperio

FLAMENGO: Vivi; Monalisa, Flávia, Nubia e Jucianara; Ju Fernandes, Djeni (Laysa) e Kaylane; Fernanda e Cristiana. Técnico: Celso Silva

Árbitra: Tainan Bordignon Somensi

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Maria Eduarda Silva Pires

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