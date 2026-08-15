Athletico x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Athletico-PR e Bragantino se enfrentam neste sábado (15), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 18h30. Os paranaenses possuem a melhor campanha entre as 20 equipes nas últimas cinco rodadas: quatro vitórias e um empate. O Massa Bruta, por sua vez, caiu de produção e ainda não venceu no Brasileiro após a parada da Copa do Mundo. Com isso, o clube caiu para a 8ª posição, com 31 pontos.
A partir das 17h, a jornada esportiva do sábado ganha mais um capítulo eletrizante no ar! Pedro Casagrande assume o microfone para narrar cada detalhe dessa batalha, ao lado dos comentários afiados de Diogo Martin. Trazendo tudo o que acontece no campo e na zona mista, o repórter Pedro Julião garante a cobertura completa.