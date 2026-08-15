Jogos de volta da Série D: onde assistir e cenário dos times

Os jogos de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro iniciam neste sábado (15/8). O confronto de abertura será entre CSA e Uberlândia, às 17h, no Estádio Rei Pelé. No domingo (16/8), o Gama recebe o São José-RS, às 16h, no Bezerrão. Às 17h, o ASA encara o Goiatuba, no Municipal de Arapiraca, enquanto o e ABC fazm duelo contra Nacional-AM na Arena das Dunas.

O ABC conseguiu vencer o Nacional por 2 a 1 fora de casa e leva a vantagem para a decisão como mandante. Um empate no jogo de volta garante o clube potiguar nas semifinais e, consequentemente, na Série C. O Uberlândia também deu um passo importante. A equipe mineira derrotou o CSA por 1 a 0 e agora pode empatar em Alagoas para conquistar o acesso.

São José e Gama ficaram no 1 a 1, enquanto Goiatuba e ASA empataram sem gols. Nos dois confrontos, quem vencer na volta avança. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A fase é decisiva também na luta pelo acesso. Os quatro clubes que avançarem às semifinais garantem presença na Série C de 2027.

Onde assistir

As quartas de final da Série D têm transmissão ao vivo da Metrópoles Esportes, pelo canal no YouTube, responsável pelos jogos da competição em 2026.

Quartas de final da Série D

Resultados dos jogos de ida

• Nacional-AM 1×2 ABC

• São José-RS 1×1 Gama

• Uberlândia 1×0 CSA

• Goiatuba 0x0 ASA

Volta

Sábado (15/8)

• CSA x Uberlândia – 17h

Domingo (16/8)

• Gama x São José-RS – 16h

• ASA x Goiatuba – 17h

• ABC x Nacional-AM – 17h

Valores para a Série D do Brasileiro

1ª fase: R$ 500 mil (96 clubes);

2ª fase: R$ 100 mil (64 clubes);

3ª fase: R$ 180 mil (32 clubes);

4ª fase: R$ 180 mil (16 clubes);

5ª fase: R$ 180 mil (8 clubes);

Playoff (fase nova): R$ 180 mil (4 clubes);

6ª fase: R$ 180 mil (4 clubes);

7ª fase: R$ 300 mil (2 clubes).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.