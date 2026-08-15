Libertadores: Conmebol define arbitragem para jogos de volta das oitavas

A Conmebol definiu as equipes de arbitragem para os jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, que ocorrerão entre os dias 18 e 20 de agosto, com exceção do duelo entre Tolima e Independiente del Valle, adiado para o dia 25 devido ao terremoto que atingiu a Colômbia.

No Maracanã, na quarta-feira (19), o uruguaio Gustavo Tejera comandará Flamengo x Cruzeiro, auxiliado por Nicolas Taran e Horacio Ferreiro, enquanto Andrés Cunha ficará responsável pela arbitragem de vídeo.

No mesmo dia, o confronto no Paraguai entre Cerro Porteño e Palmeiras terá arbitragem totalmente argentina. A saber, Facundo Tello como juiz, Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade como assistentes, e Héctor Paletta no VAR. E Coquimbo Unido x Platense terá o comando do peruano Roberto Pérez.

Já na quinta-feira (20), o Corinthians, em Itaquera, enfrentará o Rosario Central sob a condução do venezuelano Alexis Herrera, acompanhado por Lubin Torrealba e Antoni Garcia, com o colombiano Nicolas Gallo no vídeo. No Equador, Yael Falcón será o responsável por LDU x Mirassol, com Jorge Baliño no VAR.

O Fluminense, por sua vez, jogará em Mendoza na terça-feira (18) contra o Independiente Rivadavia, com arbitragem do colombiano Andrés Rojas. Leonard Mosquera, também do mesmo país, será o responsável pelo VAR. Na mesma data, aliás, o colombiano Wilmar Roldán conduzirá Universidad Católica x Estudiantes, em Santiago do Chile.

Já o brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que esteve em ação na última Copa do Mundo, apitará Tolima x Independiente del Valle, em 25 de agosto.

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