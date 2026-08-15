Atlético de Madrid anuncia contratação de Cuti Romero

O Atlético de Madrid oficializou neste sábado (15) a contratação de Cristian “Cuti” Romero. O zagueiro argentino deixa o Tottenham, onde era um dos capitães, para reforçar o sistema defensivo do clube espanhol. Aos 28 anos, o jogador assinou contrato com os Colchoneros até junho de 2031.

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Romero era um dos principais alvos de Diego Simeone para a temporada. O treinador argentino buscava um defensor capaz de dar mais liderança e segurança ao setor, especialmente após a saída de Clément Lenglet para o Benfica. Vice-campeão da Copa do Mundo de 2026 com a Argentina, o zagueiro chega ao Atlético por 33 milhões de euros (R$ 198 milhões) fixos, além de outros 7 milhões de euros (R$ 42 milhões) em bônus previstos no acordo, segundo informações da imprensa espanhola.

A contratação encerra uma negociação que já vinha sendo discutida há algum tempo. O Atlético tentou levar Romero para Madri na temporada passada, mas encontrou resistência do Tottenham. Desta vez, porém, os espanhóis conseguiram avançar pelo jogador, que passa a ter uma nova experiência no futebol espanhol.

Formado no Belgrano, da Argentina, Romero iniciou sua trajetória na Europa em 2018, quando foi contratado pelo Genoa, da Itália. Além disso, após duas temporadas no clube, passou pela Atalanta antes de chegar ao Tottenham. Por fim, ao longo de cinco anos em Londres, disputou 156 partidas e se consolidou como uma das principais referências defensivas da equipe inglesa.

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