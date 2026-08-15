Lens x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

O futebol francês abre oficialmente a temporada 2026/27 neste domingo (16), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Félix-Bollaert com um confronto de peso na decisão da Supercopa da França. De um lado, o Lens tenta transformar a força de sua torcida em combustível para conquistar o segundo troféu nacional em poucos meses. Do outro, o supertime do PSG chega embalado por uma temporada histórica e por mais uma taça conquistada nesta semana. Além disso, o duelo coloca frente a frente as duas melhores equipes da última Ligue 1: o Paris Saint-Germain terminou campeão, enquanto o Lens ficou com o vice.

Onde assistir

A partida entre Lens e PSG terá transmissão ao vivo da CazéTV

Como vem o Lens

O Lens chega ao confronto com o status de campeão da Copa da França, pela primeira vez em sua história. Em maio, a equipe derrotou o Nice por 3 a 1 na decisão e garantiu um título inédito para o clube. Agora, diante de sua torcida, os Sang et Or terão a oportunidade de ampliar a festa e começar a nova temporada com mais uma conquista.

Entretanto, o time passa por uma mudança importante no comando. Pierre Sage deixou o clube no início da pré-temporada e o alemão Dino Toppmöller assumiu o cargo. O duelo contra o PSG será, portanto, o primeiro jogo oficial do novo treinador à frente do time. Além disso, o clube perdeu jogadores importantes durante a janela, como Mamadou Sangaré, Wesley Saïd e Adrien Thomasson. Na preparação, o time venceu a Como Cup, mas perdeu por 2 a 0 para o Sunderland no último amistoso antes da decisão.

A única dúvida do treinador está no ataque. Odsonne Edouard se lesionou contra o Sunderland e ainda não tem presença confirmada.

Como vem o PSG

O PSG, por sua vez, chega com uma coleção de títulos que torna o desafio ainda maior para o adversário. Na temporada passada, o clube conquistou o Campeonato Francês, o bi da Champions League e a própria Supercopa da França. O time de Luis Enrique também chega ao duelo depois de vencer o Aston Villa por 2 a 1, na quarta-feira (12), e conquistar a Supercopa da Europa.

Assim, o Paris Saint-Germain tenta manter a hegemonia na competição. O clube conquistou as quatro últimas edições da Supercopa da França e soma 14 títulos na história do torneio. Além disso, o PSG não perde para o Lens há oito partidas, com sete vitórias e um empate. Na temporada passada, inclusive, os parisienses venceram os dois confrontos pela Ligue 1, ambos por 2 a 0.

LENS x PSG Supercopa da França

Data-Hora: 16/8/2026 (domingo), 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio Félix-Bollaert, em Lens

LENS: Risser; Ganiou, Baidoo e Antonio; Aguilar, Cuisance, Bulatovic e Udol; Thauvin, Thorgan Hazard e Edouard (Sima). Técnico: Dino Toppmöller.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaïre-Emery; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Arbitragem: Jérémie Pignard

Assistentes: Hicham Zakrani e Gwenaël Pasqualotti

VAR: Mathieu Vernice

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