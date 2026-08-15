Atlético x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Grêmio se enfrentam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Galo precisa somar pontos para se manter próximo da parte de cima da tabela, o Tricolor Gaúcho busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Atlético e Grêmio terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Atlético

O Atlético chega de uma vitória sobre o Bragantino na ida das oitavas da Sul-Americana, disputado na última quarta-feira (12). Assim, o Galo tenta aproveitar o bom momento continental para também voltar a pontuar no Brasileirão. Pelo campeonato, a equipe comandada por Eduardo Domínguez soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Dessa forma, o Galo aparece na 11ª colocação, com 29 pontos e saldo de gols zerado.

Além disso, o confronto diante do Grêmio representa uma oportunidade importante para o Galo se aproximar das equipes que estão acima na classificação. Por isso, o técnico Eduardo Domínguez entende que conquistar os três pontos em casa é fundamental para manter o time vivo na disputa pelas primeiras posições.

Como chega o Grêmio

Por outro lado, o Grêmio tenta se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. A equipe, no entanto, ainda não está totalmente livre da ameaça, mas conseguiu respirar após uma sequência complicada sob o comando de Luís Castro.

Nos últimos cinco jogos, o Tricolor Gaúcho enfrentou bastante pressão, inclusive com torcedores exigindo a saída do treinador português. Entretanto, a vitória sobre o São Paulo, no último sábado (8), ajudou a mudar o ambiente, e a equipe somou quatro pontos nas duas rodadas mais recentes.

Dessa forma, o Grêmio subiu para a 14ª colocação, com 25 pontos. Ainda assim, a margem para os clubes que estão atrás não é o suficiente. Tirando a Chapecoense, as cinco últimas equipes possuem entre 22 e 23 pontos e ainda podem ultrapassar o Imortal. Portanto, a equipe depende de suas próprias forças para continuar se afastando do Z4.

ATLÉTICO x GRÊMIO

Brasileirão – 23ª Rodada

Data e horário: 16/08/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO: Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Pérez, Alan Franco, Cissé e Bernard ou Igor Gomes; Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

GRÊMIO: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Villasanti, Noriega e Nardoni; Jovane Cabral ou Tetê, Pavón e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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