Vasco x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Santos duelam neste domingo (16), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão. Atualmente, a partida ganhou ares de decisão porque as duas equipes ocupam a zona do rebaixamento, somando exatamente 22 pontos e campanhas idênticas de cinco vitórias, sete empates e nove derrotas.
Onde assistir
A partida terá transmissão TV Globo e Premiere.
Nesse cenário, o Santos ocupa a 17ª colocação devido ao melhor saldo de gols, enquanto o rival carioca aparece logo abaixo. Paralelamente, ambos dividem as atenções com a Copa Sul-Americana, visto que disputam na próxima quinta-feira (20) as vagas para as quartas de final como visitantes, enfrentando Olimpia (PAR) e Macará (EQU), respectivamente.
Como chega o Vasco
Para este confronto direto, o Vasco avalia escalar o atacante Facundo Colidio e o volante Sosa como novidades diante da lesão de Brenner e do baixo rendimento ofensivo recente.
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Embora o zagueiro Cuesta e o atacante Andrés Gómez permaneçam como dúvidas após serem poupados, ao passo que Cuiabano cumpre suspensão automática.
Como chega o Santos
Em contrapartida, o técnico Cuca enfrenta novos desfalques no Santos, pois o lateral-direito Gabriel Menino e o meia Gabriel Bontempo deixaram o duelo continental lesionados. Contudo, apesar da necessidade de gerenciar o desgaste físico.
O comandante santista prioriza o campeonato nacional e planeja mandar a campo sua força máxima, contando com a presença de Neymar após o destaque na última vitória.
VASCO X SANTOS
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 16/8/2026, às 16h (de Brasília)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta (Saldivia), Robert Renan e Lucas Piton; Jair, Sosa (Tchê Tchê) e Thiago Mendes; Adson (Gómez), Nuno Moreira e Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.
SANTOS: Gabriel Brazão; Davizinho, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva e João Schmidt; Rollheiser, Neymar e Barreal; Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR:Emerson de Almeida Ferreira (MG)
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