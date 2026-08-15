São Paulo x Coritiba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Neste sábado (15/8), o São Paulo recebe o Coritiba, no MorumBIS, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer pela competição desde o dia 25 de abril, o Tricolor vive uma grande turbulência sob o comando de Dorival Junior quando o assunto é a competição nacional. Do outro lado do confronto, o Coxa teve uma semana livre para trabalhar e busca segunda vitória consecutiva.

Assim, a Voz do Esporte entra em campo direto do estádio a partir das 19h30 para uma transmissão especialíssima! A narração emocionante fica sob o comando de Christian Rafael, com os comentários brilhantes de Henrique Neves. Trazendo o calor do gramado e o sentimento das arquibancadas, o repórter Luiz Gaspar completa esse time de peso.