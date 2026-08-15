Cristiano Ronaldo e Georgina fazem acordo com pensão vitalícia em caso de separação

Poucos dias depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciarem de surpresa que se casaram, o relacionamento voltou aos holofotes por causa de informações sobre um suposto acordo pré-nupcial firmado pelo casal. De acordo com informações divulgadas pelo jornal espanhol Marca, o documento teria sido elaborado para estabelecer regras relacionadas ao patrimônio e à situação financeira dos dois em caso de uma eventual separação.

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As informações também chamam atenção pelos valores envolvidos e mostram como o casal teria buscado organizar previamente questões que poderiam se tornar motivo de disputa no futuro.

Um dos principais pontos do suposto acordo seria uma pensão mensal de aproximadamente 100 mil euros para Georgina Rodríguez caso o relacionamento chegasse ao fim. O valor seria pago de forma vitalícia e teria como objetivo garantir à influenciadora uma estrutura financeira compatível com o padrão de vida que construiu durante os anos ao lado do jogador português.

O documento também trataria da divisão dos bens do casal. Entre as cláusulas mais comentadas está a possibilidade de Georgina ficar com a mansão da família localizada em La Finca, uma das áreas mais valorizadas de Madri. A residência, avaliada em milhões de euros, passaria para o nome da influenciadora em caso de separação, segundo as informações divulgadas.

A elaboração do acordo teria começado ainda nos primeiros anos do relacionamento. As bases do documento teriam ocorrido pouco depois do nascimento da primeira filha do casal. A intenção, de acordo com os relatos, seria principalmente estabelecer garantias para os filhos e evitar uma eventual disputa judicial que pudesse expor a família e afetar a privacidade das crianças.

Patrimônio de Cristiano Ronaldo

A existência de um acordo desse tipo não seria incomum entre pessoas com grandes patrimônios. Cristiano Ronaldo construiu uma fortuna estimada em mais de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,3 bilhões) e mantém investimentos em diferentes área. Além disso, o astro conta com empresas ligadas à sua imagem e marca pessoal.

Nesse contexto, cláusulas relacionadas à separação de bens e à divisão do patrimônio serviriam para definir previamente os direitos de cada parte. Ao mesmo tempo, o acordo também reconheceria o papel de Georgina na estrutura familiar e na construção da imagem pública do casal.

A influenciadora, por outro lado, também possui uma carreira própria e fontes de renda independentes. Além do trabalho como modelo, Georgina mantém negócios e ganhou projeção internacional com sua série de televisão. Dessa forma, o suposto acordo não representaria apenas uma proteção financeira para ela, mas também uma forma de estabelecer os interesses de ambos.





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