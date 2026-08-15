Santos encaminha saída de Adonis Frías ao Racing por empréstimo

O Santos está em conversas com o Racing, da Argentina, pela saída de Adonis Frías. O zagueiro de 28 anos pode ser emprestado por um ano, com opção de compra, em negociação que está nos detalhes finais. A equipe argentina busca um novo defensor após a lesão de Marco Di Cesare.

Com contrato com o Santos até dezembro de 2028, Frías chegou ao clube em setembro de 2025, vindo do León, do México. Na atual temporada, o zagueiro soma 24 partidas, sendo 22 como titular. O argentino, porém, perdeu espaço recentemente no Campeonato Brasileiro e passou a aparecer menos entre os titulares.

Nos últimos 14 jogos do Peixe na competição, ele entrou em campo apenas quatro vezes, sempre desde o início. Na Copa Sul-Americana, por outro lado, continua sendo uma alternativa utilizada pela comissão técnica e participou de quatro dos últimos cinco compromissos da equipe.

A possível saída acontece em um momento de atenção no setor defensivo santista. Lucas Veríssimo vinha lidando com problemas físicos, enquanto Cuca utilizou Willian Arão na zaga na partida contra o Macará, pela ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Racing busca reforço para a defesa

A procura por um zagueiro ganhou força após Marco Di Cesare sofrer uma fratura na fíbula do tornozelo direito. O defensor passou por cirurgia e deve ficar afastado dos gramados por três a quatro meses. Além de Frías, o Racing também avalia Mateo Carabajal, do Independiente del Valle, para reforçar a posição.

Frías é um nome conhecido de Juan Pablo Vojvoda. O argentino trabalhou com o treinador no Defensa y Justicia, em 2017, e posteriormente no próprio Santos. Caso o negócio avance, o defensor terá a oportunidade de reencontrar o técnico no futebol argentino.

O zagueiro também poderá voltar a atuar ao lado de Lautaro Díaz, que deixou o Santos para defender o Racing. Enquanto as tratativas seguem, Frías permanece vinculado ao Peixe. Se o acordo for concluído, ele não deverá ser relacionado para o duelo contra o Vasco, neste domingo (16).

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