Barcelona faz terceira oferta por Rodri e se aproxima de acordo com o City

O Barcelona aumentou a pressão para contratar Rodri e apresentou uma terceira proposta ao Manchester City. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Ben Jacobs neste sábado (15), o clube catalão ofereceu mais de 60 milhões de libras, cerca de 70 milhões de euros (R$ 420 milhões), pelo meio-campista espanhol de 30 anos.

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As duas primeiras investidas já haviam sido recusadas pelos ingleses. A primeira era de 45 milhões de euros, além de bônus, enquanto a segunda poderia chegar a 65 milhões de euros (R$ 390 milhões) caso todas as metas fossem atingidas. Agora, o Barcelona se aproxima do valor que o Manchester City estaria disposto a aceitar pela saída do jogador.

A imprensa inglesa aponta que uma proposta entre 70 e 80 milhões de euros (R$ 420 a 480 milhões) pode ser suficiente para convencer o City a liberar Rodri. O clube também sabe que o volante já deu sinal verde para se transferir ao Barcelona, fator que pode pesar nas próximas etapas da negociação.

Reapresentação após a Copa do Mundo

Rodri voltou a aparecer no centro de treinamento do Manchester City na última sexta-feira (14). O jogador se recupera de uma pequena cirurgia nas costas e ainda trabalha para recuperar a condição física ideal. Após a atividade, Enzo Maresca comentou que encontrou o espanhol no CT e afirmou que ele aparentava estar bem. O City tem compromisso marcado para domingo (16), contra o Arsenal, pela final da Community Shield.

Enquanto isso, o Manchester City tenta aproveitar a situação para valorizar ao máximo o jogador antes de definir sua saída. O clube inglês quer utilizar parte do dinheiro arrecadado com a transferência para investir na contratação de Enzo Fernández, do Chelsea. Ao mesmo tempo, clube londrino pede cerca de 140 milhões de euros (R$ 840 milhões) pelo argentino. Além disso, a venda de Reijnders ao Al Qadsiah, por aproximadamente 60 milhões de euros, está perto de acontecer. Ou seja, pode aumentar ainda mais o poder de investimento do City nesta janela.

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