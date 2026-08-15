João Pedro brilha e Chelsea encerra pré-temporada com vitória

O Chelsea venceu a Real Sociedad por 3 a 1 neste sábado (15), em Stamford Bridge, no último teste antes da estreia na Premier League 2026/27. No primeiro jogo de Xabi Alonso diante da torcida, João Pedro foi o grande destaque da partida, com dois gols e participação direta no gol de Morgan Rogers, contratado do Aston Villa por 138 milhões de euros (R$ 828 milhões). Aramburu marcou o único gol dos espanhóis.

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Além disso, Enzo Fernández entrou em campo no segundo tempo e foi recebido com uma mistura de vaias e aplausos pela torcida. Isto porque o argentino vem sendo especulado como possível alvo do Manchester City e pode deixar o clube londrino.

O Chelsea agora se prepara para sua estreia oficial na Premier League. A equipe enfrenta o Fulham no dia 24 de agosto, segunda-feira, fora de casa.

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