Musiala deixa o dele, mas vai da alegria ao susto em vitória do Bayern

Em seu penúltimo amistoso de pré-temporada, o Bayern de Munique venceu por 3 a 1 sobre o RB Leipzig, neste sábado (15), na Allianz Arena. A equipe de Vincent Kompany teve mais uma boa atuação e contou com Jamal Musiala como um dos principais nomes. O camisa 10 marcou o terceiro gol, mas deixou o campo preocupado nos minutos finais.
O Bayern tomou a iniciativa e abriu o placar aos 13 minutos. Após Baku não conseguir afastar a bola dentro da área, Luis Díaz aproveitou a sobra e empurrou para as redes. O Leipzig ainda tentou reagir antes do intervalo e quase empatou aos 40, quando Banzuzi cabeceou por pouco para fora. Assim, os donos da casa foram para o vestiário em vantagem.
Na volta do intervalo, o Leipzig conseguiu o empate aos sete minutos. Finkgräfe cruzou pela esquerda e Gruda finalizou de primeira, sem chances para Neuer. A resposta, porém, veio rapidamente. Aos 12, Pavlović lançou Nathaniel Brown, que ficou cara a cara com Vandevoordt e recolocou o Bayern na frente. A equipe de Munique, então, voltou a controlar a partida e administrou a vantagem até os minutos finais.
Musiala decide e preocupa
Aos 36 minutos do segundo tempo, Saibari fez boa jogada pela esquerda, passou por dois marcadores e cruzou para Musiala. O meia finalizou de curva, a bola desviou na defesa e terminou no fundo das redes. O gol coroou a boa atuação do camisa 10, que foi um dos destaques do Bayern durante a partida e mostrou presença importante no setor ofensivo.
Pouco depois, porém, Musiala protagonizou o momento de maior preocupação da tarde. Aos 84 minutos, o alemão caiu no campo de ataque e imediatamente chamou a atenção dos companheiros, que se aproximaram para prestar auxílio. O árbitro interrompeu a partida, e a equipe médica entrou no gramado para avaliar o jogador. Após o atendimento, Musiala conseguiu deixar o campo por conta própria, mas saiu cambaleando e aparentando abatimento, gerando apreensão na Allianz Arena.
Além do camisa 10, Min-jae Kim também precisou deixar o jogo por problemas na coxa, enquanto Konrad Laimer foi substituído ainda no primeiro tempo após uma dividida, sentindo dores na perna direita. Apesar dos sustos, o Bayern conseguiu sustentar a vantagem até o apito final e confirmou a vitória diante de sua torcida.
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