Evanilson marca, mas não impede derrota do Bournemouth em amistoso

O Bournemouth, que conta com os brasileiros Rayan e Evanilson, encerrou sua preparação para a temporada com derrota por 2 a 1 diante do Mainz 05, em amistoso realizado neste sábado (15), na Mewa Arena, na Alemanha.

Os donos da casa abriram o placar logo aos 14 minutos da primeira etapa com Sheraldo Becker, atacante nascido no Suriname. Os ingleses, contudo, reagiram ainda antes do intervalo: Evanilson deixou tudo igual aos 40′, aproveitando lançamento preciso do recém-contratado, o zagueiro português António Silva.

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Na reta final do amistoso, porém, o time da Bundesliga foi mais preciso em suas ações ofensivas e voltou a ficar em vantagem. O atacante dinamarquês William Böving balançou a rede, aos 33 minutos, garantindo, assim, o triunfo dos alemães.

Com o resultado, a equipe comandada pelo alemão Marco Rose retorna à Inglaterra para focar em sua estreia oficial na Premier League, marcada para o próximo domingo contra o Manchester City. Já o Mainz inicia sua campanha na Bundesliga em 29 de agosto diante do SC Paderborn, jogando em seus domínios.

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