Milan vence Manchester United no último amistoso de pré-temporada

O reencontro entre Ruben Amorim e o Manchester United terminou com vitória do treinador português. Agora à frente do Milan, Amorim viu sua equipe vencer os ingleses por 4 a 2 neste sábado (15), em amistoso disputado em Wroclaw, na Polônia. Chukwueze, Cissé, Gonçalo Ramos e Loftus-Cheek marcaram para o time italiano, enquanto Harry Maguire e Dorgu fizeram os gols do United. O duelo marcou o último teste das duas equipes antes do início da temporada 2026/27.

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O amistoso foi o último compromisso de preparação para as duas equipes, que estreiam nos respectivos campeonatos na próxima semana.

Além disso, a partida também marcou o retorno de Marcus Rashford ao Manchester United. O atacante voltou a vestir a camisa dos Red Devils pela primeira vez desde dezembro de 2024 e agora utiliza o número 9. Na última vez em que atuou pelo clube, Ruben Amorim era justamente o treinador da equipe.

Com o fim da pré-temporada, Milan e Manchester United agora voltam as atenções para o início oficial da temporada 2026/27. O time italiano estreia na Serie A diante do Torino, no próximo domingo (23), enquanto os ingleses começam sua campanha na Premier League contra o Hull City, no sábado (22).

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