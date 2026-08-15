Mirassol x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após um meio de semana com compromissos internacionais, Mirassol e Flamengo se enfrentam neste domingo (16/8), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Será no Municipal José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol, em jogo que vale muito para ambas as equipes.

O time da casa, afinal, aparece na 15ª posição, com 23 pontos, e vê a zona de rebaixamento próxima, visto que o Santos – primeiro dentro do Z4 – possui 22. Já o Rubro-Negro, vice-líder, volta a acreditar no título brasileiro após o tropeço do Palmeiras, podendo reduzir a desvantagem, que atualmente está em seis pontos. Lembrando que o jogo atrasado do Fla é exatamente contra o Mirassol, mas pela quarta rodada (primeiro turno).

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record pela TV aberta, do Premiere no sistema de Pay-per-view e da Cazé TV pelo YouTube.

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Como chega o Mirassol

Sensação da temporada passada no futebol brasileiro, o Mirassol não repete os bons resultados que angariou em 2025. Não à toa, vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer, sendo dois empates e duas derrotas. O recorte se inicia nos jogos contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, quando empatou em 1 a 1 (em casa), perdeu por 1 a 0 (fora) e deu adeus à competição. Pelo Brasileirão, perdeu por 3 a 1 para o Cruzeiro, em Minas. Por fim, iniciou a disputa no mata-mata da Libertadores empatando em 1 a 1 com a LDU (EQU), em casa.

Negueba e Aldo Filho, lesionados, devem ser os únicos desfalques de Guanaes. A esperança dos mandantes, porém, residem exatamente em sua força em casa. Afinal, o Leão Caipira não perde em seus domínios desde 11 de abril, quando caiu para o Bahia por 2 a 1. Desde então, foram sete vitórias e três empates em dez partidas, sendo cinco pelo Brasileirão.

Como chega o Flamengo

O Flamengo vem numa verdadeira montanha-russa de emoções desde o fim da Copa do Mundo, já que, apesar de não perder há sete jogos oficiais, irritou a torcida com atuações abaixo da média e chega com algumas lesões. Por outro lado, diminuiu a distância para o líder Palmeiras e conseguiu um bom resultado diante do Cruzeiro, fora de casa, pela Libertadores, podendo decidir vaga nas quartas de final no Maracanã, diante de seu torcedor.

Os desfalques em questão ficam por conta de Vitão e Alex Sandro. Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo surgem como dúvida. O primeiro foi centro de polêmica durante o duelo contra a Raposa ao ficar com fortes dores no tornozelo esquerdo após dura entrada de Matheus Henrique. Após o jogo, o atacante reclamou veementemente pela não expulsão do jogador adversário. Como há a partida de volta contra o Cruzeiro na quarta (19/8), a tendência é que Leonardo Jardim poupe algumas peças.

MIRASSOL x FLAMENGO

Brasileirão 2026 – 23ª rodada

Data e horário: 18/8/2026, domingo, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maião, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denílson, Japa e Wallison; Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e de Arrascaeta (Lucas Paquetá); Plata, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Onde assistir: Record, Premiere e Cazé TV (YouTube)

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