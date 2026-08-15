Flamengo tenta blindar Pulgar após interesse do futebol saudita

O futuro de Erick Pulgar entrou em pauta no Flamengo. O volante chileno despertou o interesse do Neom, da Arábia Saudita, que já apresentou uma proposta pelo jogador. A situação ganhou ainda mais atenção por causa da multa rescisória do atleta, que atualmente está em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,3 milhões).

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A cláusula foi reduzida em julho, apesar de Pulgar ter contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. O valor é considerado acessível para clubes estrangeiros e aumenta a possibilidade de uma negociação. Diante desse cenário, os representantes do chileno querem definir rapidamente se ele seguirá no Rio de Janeiro ou buscará um novo destino.

No entanto, o Flamengo não pretende facilitar a saída. A diretoria considera Pulgar importante para o elenco de Leonardo Jardim e já avalia uma atualização do vínculo para valorizar o jogador e diminuir o risco de perdê-lo. O problema é que o clube não vê com bons olhos a necessidade de renegociar um contrato ampliado há pouco mais de um ano.

A última renovação aconteceu em março de 2025. Na ocasião, Pulgar recebeu um aumento salarial e assinou um novo compromisso até o fim de 2027. Agora, as partes voltaram a conversar sobre valores, mas ainda existem diferenças que impedem um entendimento.

A vontade de permanecer, porém, existe dos dois lados. Pulgar completou quatro anos no Flamengo neste mês e tem preferência pela continuidade no clube. Para Jardim, o volante também é uma peça de confiança e sua eventual saída obrigaria o Flamengo a procurar uma reposição no mercado. Por enquanto, o impasse financeiro mantém o futuro do chileno em aberto.

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