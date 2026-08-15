Internacional remarca inauguração da estátua de Abel Braga

O Internacional remarcou a inauguração da estátua de Abel Braga no complexo do Beira-Rio. A cerimônia acontecerá em 1º de setembro, data em que o ídolo colorado completará 76 anos. A homenagem, inicialmente prevista para agosto, terá a escultura instalada próxima ao monumento de Fernandão, no pátio do estádio.

A mudança acontece enquanto o projeto entra em sua fase final. Inicialmente, o Inter havia planejado apresentar o monumento durante as comemorações pelos 20 anos da conquista da Libertadores de 2006. O cronograma, porém, foi alterado e, agora, a cerimônia ocorrerá em uma data diretamente ligada ao homenageado.

Além disso, Abel participa de perto da produção da estátua e tem a palavra final sobre a representação escolhida. Para isso, o projeto utiliza como referência uma fotografia de 2006, ainda não divulgada pelo clube. Ao longo do processo, o Internacional avaliou diferentes nomes e chegou aos artistas Vinicius Vieira, Caé Borges e Leandro Michels, todos do Rio Grande do Sul.

Outro detalhe importante é que a construção não terá custo para os cofres colorados. A Allu, patrocinadora do Internacional desde 2025, assumiu o investimento da homenagem. Dessa forma, a escultura ficará em uma área do pátio do Beira-Rio voltada para a Avenida Padre Cacique, próxima à estátua de Fernandão.

Homenagem ganhou força após retorno

A ideia de eternizar Abel no estádio ganhou força depois da reta final do Campeonato Brasileiro de 2025. Naquele momento, já aposentado como treinador, o ídolo voltou ao comando do Inter para as duas últimas rodadas da competição, com a missão de evitar o rebaixamento. Depois de perder para o São Paulo, o time reagiu e venceu o Bragantino por 3 a 1, confirmando a permanência na Série A.

A partir daí, o projeto avançou internamente. Em março, o Conselho Deliberativo aprovou a construção da estátua por aclamação e, assim, consolidou a homenagem como uma iniciativa oficial do clube.

Essa, porém, não será a primeira estátua de Abel inaugurada no Rio Grande do Sul em 2026. Em fevereiro, torcedores e conselheiros fizeram uma homenagem independente em Atlântida, no Litoral Norte. Na ocasião, o ex-treinador também participou da cerimônia.

No Beira-Rio, por outro lado, a homenagem terá outro peso. Abel soma oito passagens pelo Internacional e 342 jogos como treinador. Em 2006, comandou a equipe nos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes, além de ter conquistado os Estaduais de 2008 e 2014 e a Copa Dubai de 2008. Agora, portanto, o clube prepara a eternização de um dos personagens mais importantes de sua história.

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