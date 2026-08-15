Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de empatarem seus respectivos jogos na Libertadores, Corinthians e Cruzeiro voltam suas atenções para o Brasileirão. Afinal, as duas equipes medem forças neste domingo (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 23ª rodada da competição nacional. Ambos iniciaram uma campanha de recuperação e se aproximaram do G4, o que torna a partida em um confronto direto.

Dessa forma, os donos da casa somam, no momento, 32 pontos e ocupam a sétima colocação. A Raposa, por sua vez, tem 33, e está em quinto, a dois pontos do Fluminense, atual quarto colocado do campeonato.

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Onde assistir

O confronto deste domingo (16) terá a transmissão do Amazon Prime.

Como chega o Corinthians

A tendência é que o técnico Fernando Diniz faça algumas alterações para evitar o desgaste físico. Isso porque o Timão enfrenta o Rosario Central, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores, na quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), também n Neo Química.

O comandante não poderá contar novamente com André, que sofreu lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita, assim como Yuri Alberto, com lesão no músculo posterior da coxa direita.

Além disso, Vitinho se recupera de cirurgia no menisco do joelho esquerdo. Já Kayke e Zakaria Labyad, ambos em recuperação de lesões no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora. Nesse sentido, o Corinthians também perdeu Memphis Depay, que não renovou contrato como clube, algo que fez Diniz lamentar na última coletiva de imprensa.

Como chega o Cruzeiro

O comandante Artur Jorge não poderá contar com o atacante Kaique Kenji, suspenso pelo terceiro amarelo. Além dele, o português não terá a dupla Gabriel Pec e Sinisterra, que está lesionada. Por outro lado, o lateral Fagner e o volante Lucas Romero, que estavam suspensos diante do Flamengo, devem retornar ao time titular.

Enquanto isso, o meio-campista Matheus Henrique deve atuar como titular no Brasileirão, já que recebeu o terceiro cartão amarelo no torneio continental e não poderá enfrentar o Flamengo na partida de volta das oitavas de final.

O duelo também exige atenção por causa da situação disciplinar do elenco. Cinco jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e podem virar desfalques contra o Rubro-Negro na próxima rodada. Assim, entre os titulares, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Otávio são os jogadores que estão a um cartão da suspensão. Kauã Moraes e Lucas Silva completam a lista de pendurados.

CORINTHIANS X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e Hora: 16/08/2025, às 19h30 (de Brasília)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Pedro Raul. Técnico: Fernando Diniz

CRUZEIRO: Otávio, Fágner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Villalba; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Dougls Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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