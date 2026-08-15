Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Este domingo (16/8) é dia de Brasileirão, o que promete emoção com a temporada se encaminhando para seu momento decisivo. No Barradão, em Salvador (BA), Vitória e Botafogo se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada, em partida que coloca dois times pressionados frente a frente.

O Leão, afinal, vem de três derrotas consecutivas pelo Brasileirão, vendo o Z4 do retrovisor, enquanto o Glorioso chega após levar uma goleada histórica por 6 a 1 na Sul-Americana, gerando pressão nos bastidores de General Severiano.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

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Como chega o Vitória

Com um Barradão lotado, o Vitória quer se recuperar o quanto antes dos resultados ruins no brasileirão, visando se reaproximar da primeira metade da tabela. Após empatar em 0 a 0 com o próprio Botafogo, em jogo atrasado da quarta rodada, a equipe de Jair Ventura entrou numa sequência de três derrotas. Primeiro, levou 2 a 0 do Remo. Depois, 4 a 0 do Palmeiras (este, em casa). Por fim, voltou do Rio de Janeiro com um 2 a 0 nas costas para o Flamengo.

A boa notícia para Ventura, porém, é o retorno de sua dupla de zaga; Cacá e Luan Cândido. Expulsos contra o Palmeiras, os dois cumpriram suspensão no Rio e podem voltar a equipe. Baralhas, Camutanga, Edu, Dudu, Nathan Mendes e Anderson Pato, aliás, devem seguir fora.

Como chega o Botafogo

Apesar de estar melhorando no Brasileirão – são quatro jogos sem perder -, o Botafogo sofreu uma baita queda em sua moral ao levar uma surra de 6 a 1 para o Cienciano (PER), pela Sul-Americana, na última quinta-feira (13/8), em Cusco. O resultado força o Glorioso a golear por pelo menos cinco de diferença na volta para tentar seguir vivo na competição.

Dessa forma, o clima é de pressão no Nilton Santos. Para tentar superar o mau resultado na altitude peruana, o Glorioso se debruça no bom momento no Brasileirão. Afinal, ainda não perdeu depois do fim da Copa do Mundo, vencendo Santos (2 a 1) e Cruzeiro (1 a 0) e empatando com o Fluminense (1 a 1) e o próprio Vitória. No clássico contra o Flu, Marçal levou vermelho e, por isso, não viaja à capital baiana. Justino levou o terceiro amarelo e também não pode reforçar a equipe. O goleiro Warleson, que falhou contra o Cienciano, pode abrir espaço para a estreia de Gabriel Batista. Por fim, Huguinho volta de suspensão.

VITÓRIA x BOTAFOGO

Brasileirão 2026 – 23ª rodada

Data e horário: 18/8/2026, domingo, às 18h30 (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Fabiano, Caíque Oliveira, Brítez e Jamerson; Emmanuel Martínez, Walace, Erick, Zé Vitor e Matheuzinho; Renê. Técnico: Jair Ventura.

BOTAFOGO: Warleson (Gabriel Batista); Vitinho, Gabriel Monzón, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo, Villalba, Montoro e Kauan Toledo; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Premiere

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