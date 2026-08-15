Vasco insiste por John Mercado e prepara nova oferta ao Sparta Praga

O Vasco avançou na busca por um novo atacante e colocou John Mercado no radar. O equatoriano de 24 anos, que defende o Sparta Praga, é visto pelo clube carioca como uma opção para fortalecer o setor ofensivo, especialmente pelo lado direito.

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De acordo com informações divulgadas pelo ge, o Vasco já fez uma oferta de aproximadamente 7 milhões de euros (R$ 42,3 milhões) pelo jogador. A proposta, no entanto, não foi suficiente para abrir uma negociação, já que o clube tcheco ainda não demonstrou disposição para liberar o atleta. Mesmo assim, a diretoria vascaína pretende insistir e prepara uma nova investida.

Um dos fatores que mantém o interesse do Vasco é a vontade de Mercado em se transferir para o futebol brasileiro. O atacante teria conversado diretamente com Admar Lopes e sinalizado que gostaria de vestir a camisa cruz-maltina. Para o dirigente, contar com jogadores interessados no projeto também pesa na escolha dos reforços.

A eliminação do Sparta Praga na fase preliminar da Champions também pode ajudar o Vasco. A equipe tcheca deixou a competição após a eliminação para o Lyon e, com isso, o clube brasileiro acredita que o cenário pode favorecer uma mudança de postura nas tratativas.

Admar Lopes deve voltar a conversar com os dirigentes do Sparta nos próximos dias. Se houver abertura para a negociação, Vasco e clube tcheco passarão a discutir os moldes do acordo, incluindo as condições para o pagamento da transferência.

Carreira de John Mercado

Mercado iniciou a carreira profissional no Athletico-PR em 2022. Depois, passou por CSA, Vilafranquense e AFS antes de chegar ao Sparta Praga. Por fim, na atual temporada, o equatoriano disputou cinco partidas e marcou dois gols.

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