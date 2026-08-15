ASSINE JÁ!
Jogada10

Salah estreia com empate pelo Trabzonspor em jogo do Campeonato Turco

Salah estreia com empate pelo Trabzonspor em jogo do Campeonato Turco
Salah estreia com empate pelo Trabzonspor em jogo do Campeonato Turco -

Mohamed Salah iniciou neste sábado (15) um novo capítulo de sua carreira. A estrela egípcia fez sua estreia pelo Trabzonspor no empate por 1 a 1 com o Kasımpaşa, no Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, em Istambul, pela primeira rodada da Süper Lig. O atacante começou no banco e entrou aos 58 minutos, justamente quando sua equipe tentava recuperar a vantagem perdida pouco antes. Saviolo marcou para os visitantes, enquanto Benedyczak deixou tudo igual, de pênalti. A primeira aparição de Salah terminou sem gol ou assistência.

A estreia era cercada de expectativa desde a chegada do egípcio à Turquia. Aos 34 anos, Salah assinou contrato de duas temporadas com o Trabzonspor depois de encerrar uma passagem de nove anos pelo Liverpool. Pelo clube inglês, marcou 257 gols em 442 partidas, conquistou duas vezes a Premier League e também levantou a Liga dos Campeões. Agora, a nova trajetória começou com um ponto fora de casa.

Primeiro Tempo

Fatih Tekke optou por não lançar Salah desde o início. O Trabzonspor começou com Saviolo, Aral Şimşir e Metehan Mimaroğlu atuando atrás de Paul Onuachu, enquanto o camisa 10 aguardava entre os reservas.

Sem sua principal contratação em campo, o time visitante conseguiu encontrar o gol ainda antes do intervalo. Aos 43 minutos, Metehan Mimaroğlu participou da jogada e serviu Saviolo, que colocou o Trabzonspor em vantagem. Dessa forma, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 1 a 0.

O lance ganhou ainda mais significado posteriormente. Afinal, Metehan, responsável pela assistência do primeiro gol da temporada do Trabzonspor, seria justamente o jogador escolhido para deixar o campo na entrada de Salah.

Segundo Tempo

O panorama mudou rapidamente depois do intervalo. Aos 56 minutos, o Kasımpaşa teve um pênalti e Adrian Benedyczak converteu a cobrança para empatar a partida. Com o 1 a 1 no placar, Tekke não demorou para recorrer à grande estrela de seu elenco.

Dois minutos depois, chegou o momento esperado. Salah tirou a roupa de aquecimento, entrou no lugar de Metehan Mimaroğlu e fez oficialmente seus primeiros minutos com a camisa do Trabzonspor. Depois de construir uma carreira histórica no futebol inglês, o egípcio passou a carregar a camisa 10 do clube turco em uma competição oficial.

Leia Mais: Milan vence Manchester United no último amistoso de pré-temporada

A presença da estrela, porém, não foi suficiente para alterar novamente o placar. O Trabzonspor terminou o confronto com 59% de posse de bola e 13 finalizações, contra nove do Kasımpaşa. Também acertou cinco chutes no alvo, enquanto o adversário teve quatro. Ainda assim, não conseguiu encontrar o segundo gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas