Salah estreia com empate pelo Trabzonspor

Mohamed Salah iniciou neste sábado (15) um novo capítulo de sua carreira. A estrela egípcia fez sua estreia pelo Trabzonspor no empate por 1 a 1 com o Kasımpaşa, no Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, em Istambul, pela primeira rodada da Süper Lig. O atacante começou no banco e entrou aos 58 minutos, justamente quando sua equipe tentava recuperar a vantagem perdida pouco antes. Saviolo marcou para os visitantes, enquanto Benedyczak deixou tudo igual, de pênalti. A primeira aparição de Salah terminou sem gol ou assistência.
A estreia era cercada de expectativa desde a chegada do egípcio à Turquia. Aos 34 anos, Salah assinou contrato de duas temporadas com o Trabzonspor depois de encerrar uma passagem de nove anos pelo Liverpool. Pelo clube inglês, marcou 257 gols em 442 partidas, conquistou duas vezes a Premier League e também levantou a Liga dos Campeões. Agora, a nova trajetória começou com um ponto fora de casa.
Primeiro Tempo
Fatih Tekke optou por não lançar Salah desde o início. O Trabzonspor começou com Saviolo, Aral Şimşir e Metehan Mimaroğlu atuando atrás de Paul Onuachu, enquanto o camisa 10 aguardava entre os reservas.
Sem sua principal contratação em campo, o time visitante conseguiu encontrar o gol ainda antes do intervalo. Aos 43 minutos, Metehan Mimaroğlu participou da jogada e serviu Saviolo, que colocou o Trabzonspor em vantagem. Dessa forma, os visitantes foram para o intervalo vencendo por 1 a 0.
O lance ganhou ainda mais significado posteriormente. Afinal, Metehan, responsável pela assistência do primeiro gol da temporada do Trabzonspor, seria justamente o jogador escolhido para deixar o campo na entrada de Salah.
Segundo Tempo
O panorama mudou rapidamente depois do intervalo. Aos 56 minutos, o Kasımpaşa teve um pênalti e Adrian Benedyczak converteu a cobrança para empatar a partida. Com o 1 a 1 no placar, Tekke não demorou para recorrer à grande estrela de seu elenco.
Dois minutos depois, chegou o momento esperado. Salah tirou a roupa de aquecimento, entrou no lugar de Metehan Mimaroğlu e fez oficialmente seus primeiros minutos com a camisa do Trabzonspor. Depois de construir uma carreira histórica no futebol inglês, o egípcio passou a carregar a camisa 10 do clube turco em uma competição oficial.
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A presença da estrela, porém, não foi suficiente para alterar novamente o placar. O Trabzonspor terminou o confronto com 59% de posse de bola e 13 finalizações, contra nove do Kasımpaşa. Também acertou cinco chutes no alvo, enquanto o adversário teve quatro. Ainda assim, não conseguiu encontrar o segundo gol.
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