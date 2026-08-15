Inter vence Betis com gol de reforço e fecha pré-temporada em alta

A Inter de Milão encerrou sua preparação para a temporada 2026/27 com vitória. Neste sábado (15), a equipe italiana venceu o Betis por 1 a 0, no Stadio San Nicola, em Bari, no último amistoso antes da estreia oficial. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro John Stones, reforço recém-chegado do Manchester City.
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Com o fim da pré-temporada, Inter e Betis agora voltam as atenções para o início dos respectivos campeonatos nacionais. A equipe italiana estreia na Serie A no próximo sábado (22), contra o Monza, às 13h30 (de Brasília), no San Siro. Já o Betis começa sua campanha em LaLiga na sexta-feira (21), diante da Real Sociedad, às 16h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja.
O primeiro tempo teve poucas oportunidades. Na segunda etapa etapa o jogo melhorou e a Inter de Milão levou perigo aos 10 minutos. Dessa maneira, Barella recebeu de Sucic na área e encontrou Bonny em boa posição para finalizar. O atacante bateu de primeira, mas Valles se esticou no canto direito e fez uma boa defesa para evitar o gol.
Mesmo assim, o gol da Inter saiu aos 37 minutos. Di Marco cobrou falta para dentro da área, Pavard desviou de cabeça e a bola ficou à disposição de John Stones. Assim, o zagueiro aproveitou o quique e finalizou para o fundo da rede, colocando os italianos em vantagem.
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