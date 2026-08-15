Brasileirão Feminino: Fluminense goleia América-MG e entra no G8

O Fluminense mostrou que não pretende abrir mão da vaga para a próxima fase do Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (15), pela 16ª e penúltima rodada, a equipe carioca fez valer o fator casa e, de quebra, goleou por 4 a 1 o América-MG no Estádio Luso Brasileiro.
Com o resultado, as Guerreiras Tricolores entram no G8, o que reforça as chances de avanço ao mata-mata. Com 25 pontos, assumem a sexta posição. Já as Espartanas permanecem com apenas sete pontos, em 16º lugar, a primeira acima da zona de rebaixamento ocupada atualmente por Vitória e Botafogo. Resta, aliás, apenas uma rodada para o fim da primeira fase.
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O jogo
As Tricolores começaram impondo ritmo intenso e abriram o placar com Sochor, que arriscou de direita, a bola desviou na defesa e enganou a goleira Sandy, destaque da competição até aqui. Pouco depois, aos 23 minutos, Lelê ampliou de cabeça após cruzamento preciso de Sorriso.
O América ainda reagiu com Dani Ortolan, que descontou antes do intervalo, mas não conseguiu segurar a pressão. Na etapa final, Sochor voltou a aparecer com assistência perfeita para mais um gol de cabeça, e Kaline, que entrou no segundo tempo, fechou a goleada em contra-ataque veloz: arrancou pela esquerda, cortou para dentro e bateu firme, sem chances para Sandy.
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